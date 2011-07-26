-"SAĞLIKLI YAŞAM" İSTEĞİ SÖZDE KALIYOR ANKARA (A.A) - 26.07.2011 - Tatil öncesi kilo vermek ve forma girmek için spor merkezlerine yüzlerce lira ödeyerek kayıt yaptıranların hevesi çabuk geçiyor. Sayıları son yıllarda hızla artan, çeşitli spor aktivitelerinin yapılabildiği lüks spor merkezlerine bin 500 TL ile 3 bin TL civarında kayıt parası ödeyenlerin, ''iş programının uymaması'' ve ''düzenli spor alışkanlığının olmaması'' gibi nedenlerle yüzlerce lira ödeyerek üye oldukları spor merkezlerine devam etmedikleri görülüyor. OMD Spor Merkezi hocası Hayati Eker, özellikle yaz sezonuna bir kaç ay kala pek çok kişinin tatil öncesi fit olmak, kilo vermek ve forma girmek üzere spor merkezlerine üye olduklarını belirtti. Başlangıçta hevesle dersleri takip eden üyelerin pek çoğunun bir süre sonra hevesini kaybettiğini ifade eden Eker, özel durumlar dışında kayıt ücretinin iade edilmemesine rağmen hevesi çabuk geçen üyelerin ödedikleri parayı ''çöpe atarak'' salonlara gelmekten vazgeçtiklerini söyledi. Eker, sporun düzenli yapılması gereken ve devamlılık gerektiren bir aktivite olduğuna işaret ederek, ''Yaza girerken kilo vermek için hevesle kayıt yaptıranların bir çoğunun bir süre sonra hevesini yitirdiğini görüyoruz. Oysa spor uzun süreli yapılmalı. Hatta gündelik yaşamın bir parçası olmalı'' dedi. Sezonluk spor yapanların ya da spor yapma isteğini çabuk kaybedenlerin metabolizmalarına zarar verdiklerine dikkati çeken Eker, şöyle konuştu: ''Düzensiz ve disiplinsiz spor aktiviteleri, aşırı kilo, uyku bozukluğu, vücut ağrılarının artması gibi negatif sonuçlara yol açıyor. Bu nedenle geçici spor aktivitelerini tavsiye etmiyoruz. Kilo vermek amacıyla spor merkezine gelip, birkaç ay sonra bırakanlar, metabolizmaları yavaşladığı için, verdikleri kilolardan fazlasını kısa süre sonra geri alıyor. Vücut spora başladıktan kısa süre sonra ritmi yakalıyor, kendini yeniliyor. Ancak devamı gelmeyince bu sefer, 'Sağlıklı bedene sahip olayım' diyenlerin bedenleri yıpranıyor. Başlangıçta üyelerden duyduğumuz, 'Kendimi çok zinde hissediyorum, neşem, motivasyonum arttı, uyku düzenim iyileşti, daha enerjik ve neşeli bir insan oldum' gibi olumlu ifadelerin yerini, sporu bırakanlarda, 'Vücut ağrılarım arttı, hantallaştım, metabolizmam yavaşladı' gibi serzenişlere bıraktığına tanık oluyoruz.'' Eker, yetişkinlerin çoğunda düzenli spor alışkanlığının olmamasının, spor disiplininin küçük yaşlarda kazanılamamasından kaynaklandığını öne sürdü. ''İlköğretim ve lise dönemlerinde beden eğitimi ve spor derslerinin az olması, bu derse branş öğretmenlerinin girmemesi, beden eğitimi öğretmeni atamalarının yetersizliği spor kültürümüzü öldürüyor'' diyen Eker, Türkiye'nin sporda uluslar arası platformlarda başarılı olabilmesi için de spor eğitimine bakış açısının değiştirilmesi gerektiğini kaydetti. -GEREKÇELER- Spor merkezine kayıt yaptırıp ve devam etmeyenler, düzenli spor yapamamalarını çeşitli gerekçelerle açıklıyor. Aslı Bilgin, oldukça lüks bir spor merkezine tek kişi için yıllık 2 bin TL ödediğini, ancak 4 ayın ardından devam edemediğini söyledi. İşi gereği geç saatlere kadar çalışmak zorunda olduğunu ifade eden Bilgin, işten artan zamanını eşi ve çocukları ile ev işlerine ayırdığından spor yapmaya zamanı kalmadığını söyledi. Bilgin, ''İzinli olduğum dönemde başlamıştım spor yapmaya. Birkaç ay eşimin de fedakarlığıyla devam ettim. Ancak baktım ki eve ve çocuklarıma yeterince zaman ayıramıyorum, bıraktım'' diye konuştu. Ümit Koçak da kilolarından tatil öncesinde kurtulmak amacıyla spor merkezine yazıldığını, kilo vermeyi de başardığını anlattı. Sporun merkezine tek başına gitmekten de keyif almadığını belirten Koçak, ''Yalnız spor yapmaktan sıkılıyorum. Zaten 3 ayda kilo da vermiştim. O yüzden daha fazla devam etmenin gereksiz olduğuna karar verdim ve ayrıldım'' şeklinde konuştu. Koçak, spor merkezinden ayrılma isteğini yetkililere ilettiğini ve devam etmeyeceği ayların parasının iadesini istediğini ancak olumsuz yanıt aldığını sözlerine ekledi. Füsun Ünlü ise spor yapmanın keyifli bir uğraş olduğunu vurgulayarak, ''Spor güzel ama sadece akşam saatlerinde gidebiliyordum. İşten çıktığımda zaten çok yorgun olduğumdan, bir süre sonra yorgun argın spor yapmak strese soktu beni. Yıl sonuna kadar devam etmekti düşüncem ne yazık ki başaramadım'' dedi.