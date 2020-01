"Sağlıklı besinler çocuklara eğlenceli ve renkli halde sunulmalı"

Betül KARABACAK/Özgür KUMANOVAKI-İSTANBUL, (DHA) - OKULLARIN açılmasına sayılı günler kala sağlıklı beslenme çantaları hazırlama konusunda ailelere tavsiyelerde bulunan Mektebim Okulları Mamabüs Diyetisyeni Arzu Uzun, çocuklara sağlıklı besinlerin sevdirilmesi için yemeklerin eğlenceli ve renkli şekillerde sunulmasını önerdi.

Yemeklerin çocukların ilgisini çekecek şekilde hazırlanabileceğini söyleyen Diyetisyen Arzu Uzun, \"Alternatif olarak vitamin mineral bakımından zengin sebze ve meyveler var. Bunları çocukların ilgisini çekecek şekilde hazırlayabiliriz. Örneğin farklı renkteki sebzeleri ince çubuk şekilde doğramak ve yanlarına baharatlarla tatlandırılmış yoğurt hazırlamak. Sağlıksız besinlerin yerine alternatifler koyulması gerekiyor. Kuru meyvelerle tatlandırılmış, cevizle tatlandırılmış kekler olabilir. Yada ev yapımı yoğurdun yanında meyve salatası kullanılabilir\" dedi.

Günlük olarak tüketilmesi gereken besin değerleri ve besin grupları hakkında bilgi veren Arzu Uzun, şöyle konuştu:

\"Okulların açılmasına çok az bir zaman kaldı. Aileler de \'çocuklarımızı nasıl dengeli ve sağlıklı şekilde besleyebiliriz?\' sorusu içindeler. Öncelikle günlük olarak tüketilmesi gereken belli miktarlarda protein, karbonhidrat, yağ, vitamin ve mineraller var. Bunları 5 temel besin grubundan alırız. Özellikle çocuklar büyüme ve gelişme çağında oldukları için bu gruplardan besin tüketmeleri oldukça önemlidir. Süt ve süt ürünleri grubu, et, kuru baklagil ve yumurta grubu, ekmek ve tahıllar grubu, sebzeler ve meyveler grubu ile çok fazla tüketilmemesi kaydıyla yağ ve şeker grubu var. Süt ürünleri grubunda yoğurt, süt, peynir, ayran ve kefir gibi ürünler bulunuyor. Bunlar çocuğun kemik ve diş gelişimi için oldukça önemlidir. Her gün en azından 3 porsiyon bu ürünlerden tüketilmedir. Bunun haricinde et grubunun protein bakımından zengin olması sebebiyle kas ve organ gelişiminde faydası var. Kırmızı et, tavuk, hindi ve balık gibi ürünlerin tüketilmesini öneriyoruz. Özellikle yağ asitleri ve Omega 3 bakımından oldukça zengin olan balık haftada 2 kez tüketilebilir. Sebzeler ve meyveler de mineral ve vitamin bakımından oldukça zengindir. Bu da çocukların bağışıklık sistemini güçlendirir. Özellikle antioksidan bakımından zengin olan yaban mersini, ahududu, nar gibi güçlü renkli meyveler mevsimine göre tüketilebilir. Bunun haricinde haftada 2 kez kuru baklagiller ve her gün olacak şekilde ceviz ve fındık gibi yağlı tohumlar tüketilebilir.\"

SAĞLIKLI BESLENMEYİ YAŞAM TARZI HALİNE GETİRMEk GEREKİYOR

Sağlıklı beslenme alışkanlığının çocuk yaşlardan itibaren kazanılması gerektiğini söyleyen Uzun, \"Küçük yaşlardan itibaren çocuklarımıza sağlıklı beslenme alışkanlıklarını kazandırmamız gerekiyor. Özellikle son yıllarda dünyada kalp damar hastalıkları, diyabet ve bazı kanser türleri gibi kronik hastalıkların görülme sıklığı artmış durumda. Aynı şekilde ülkemizde de artıyor. Bu durum farklı araştırmalarla kanıtlanıyor. Çocuklarımıza sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandırarak bu tür hastalıkları önleyebiliriz. Aynı şekilde aileler ne tür bir beslenme düzeni uyguluyorsa çocuklar da aynı düzeni uygulayacaktır. Bu yüzden sağlıklı beslenmeyi bir yaşam tarzı haline getirmemiz gerekiyor\" diye konuştu.

HAZIR PAKET İŞLENMİŞ ÜRÜNLER, PATATES CİPSLERİ, GAZLI VE ŞEKERLİ İÇECEKLERİ ÖNERMİYORUZ

Bazı besinlerin çok sık kullanılmasının önerilmediğini söyleyen Arzu Uzun, \"Tavsiye etmediğimiz besinler arasında hazır paket işlenmiş ürünler, patates cipsleri, gazlı ve şekerli içecekler var. Çocukların bu ürünleri çok fazla tüketmemesi gerekiyor\" dedi.

BOŞ KALORİ DİYE ADLANDIRILAN BESİNLER

Kilolu çocuklar için beslenme çantası önerilerinde de bulunan Uzun, \"Burada ilk öncelik porsiyon ölçümü. Çocukların yiyebileceği şekilde porsiyonlar hazırlanmalıdır ve çocuk doyduğu zaman zorlanmamalıdır. Eğer biz eminsek onun ihtiyacı olan besin miktarını aldığından onu zorlamamamız gerekiyor. Bir de boş kalori diye adlandırdığımız besinler var. Bunlar kalori bakımından çok zengin ama besin içeriği bakımından düşük oldukları için bunların beslenme çantalarına eklenmemesi gerekiyor. Örneğin patates cipsi, şekerli gazlı içecekler veya hazır paketlenmiş ürünler gibi. Bunlar yerine evde kendimiz çocuğumuza sağlıklı bir beslenme çantası hazırlayabiliriz\" şeklinde konuştu.

ANAOKULU ÇOCUKLARININ MİDE KAPASİTELERİ ÇOK KÜÇÜK

Aşırı zayıf çocuklar için hazırlanacak beslenme çantası önerilerinde de bulunan Uzun, sözlerini şöyle noktaladı:

\"Özellikle anaokulu çocuklarının mide kapasiteleri çok küçük olduğu için onların beslenme şekli az ve sık şeklinde olması gerekir. Burada dikkat edilmesi gereken çocukların ilgisini çekecek şekilde besinler hazırlamak. Örneğin omleti kafa şeklinde, salatalıkları göz olarak kırmızı biberi de ağız olarak bir oyun gibi hazırlarsak çocukların ilgisini çekecektir bu tabaklar. Aynı şekilde yemek hazırlama aşamasında çocukları da dahil etmek ve aynı şekilde bazı besinleri neden tüketmeleri gerektiğini onlara açıklamak olacaktır. Örneğin alışveriş listesini çocukla birlikte hazırlanabilir, mutfakta yemek aşamasında salatayı çocukla birlikte yapmak gibi basit öneriler uygulanabilir aileler tarafından.\"

