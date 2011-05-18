-"RUSYA LİBYA KRİZİNDE PROAKTİF ARACI" MOSKOVA (A.A) - 17.05.2011 - Rusya'nın BM temsilcisi Vitaliy Çurkin, Rusya'nın Libya krizinin çözümünde arabulucudan ziyade "proaktif aracı" ülke olduğunu söyledi. Çurkin, Rus haber ajansı RİA Novosti'ye yaptığı açıklamada, "Rusya'nın burada proaktif bir rolü var ama bu ne Trablusgarp ile ne de Bingazi ile bağlantılı" dedi. Vitaliy Çurkin, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un daha önce yaptığı açıklamada, Rusya'nın Libyalı yetkililer ve Bingazi'deki muhalifler arasında arabuluculuk yapma niyeti olmadığını vurguladığını hatırlatarak, Moskova'nın BM ve Afrika Birliğinin Libya'daki krize son verme çabalarını başından beri desteklediğini kaydetti.