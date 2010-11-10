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Spor

"RONALDİNHO LA GALAXY İLE ANLAŞTI" İDDİASI ANKARA (A.A)

10 Kasım 2010 13:16

-"RONALDİNHO LA GALAXY İLE ANLAŞTI" İDDİASI ANKARA (A.A) - 10.11.2010 - Brezilyalı futbolcu Ronaldinho'nun, aynı zamanda menajerliğini yapan kardeşi Roberto de Assis'in aracılığıyla, transferi konusunda LA Galaxy ile anlaştığı ileri sürüldü. İtalya'da yayımlanan Gazzetta della Sport gazetesi, de Assis'in, LA Galaxy ile masaya oturduğunu ve futbolcunun gelecek yıl ABD'de oynaması konusunda anlaşmaya varıldığını iddia etti. Milan kulübünün başkan yardımcısı Adriano Galliani, dün yaptığı açıklamada, Ronaldinho'nun kontratının yenilenmesine yönelik görüşmelerin gelecek yıla sarkıtıldığını söylemişti.

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