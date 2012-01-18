-"Roketler kontrolsüz bir biçimde ateş almış" SÜLEYMANİYE (A.A) - 18.01.2012 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliğine yapılan saldırıyla ilgili Irak güvenlik güçlerinin, aracın sebebi belli olmayan bir şekilde patlamasından dolayı, araç üzerindeki roketlerin kontrolsüz bir şekilde ateş aldığını ve bunlardan bir tanesinin büyükelçiliğin dış duvarına çarptığını ifade ettiklerini bildirdi. Irak'ın kuzeyinde Erbil ve Süleymaniye'de çeşitli temaslarda bulunan Ekonomi Bakanı Çağlayan, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliğine yapılan roket güdümlü el bombası saldırısına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bağdat Büyükelçisi Yunus Demirer ile telefonla görüşerek, olayla ilgili bilgi aldığını ve ''geçmiş olsun'' dileklerini ilettiğini ifade eden Çağlayan, şunları kaydetti: ''Irak güvenlik güçlerinin ifadesi, bir araç üzerinden bu roketlerden üç tanesi büyükelçiliğimiz tarafına gelmiş. Bir tanesi büyükelçiliğin dışındaki koruma duvarına gelmiş, bir tanesi büyükelçiliğe gelmeden yola düşmüş. Sonra Irak güvenlik güçleri, roketlerin atıldığı aracı bulmuşlar, ancak patlamadan dolayı aracın ciddi bir hasar gördüğünü ifade ettiler. Irak güvenlik güçleri, aracın sebebi belli olmayan bir şekilde patlamasından dolayı araç üzerindeki roketlerin kontrolsüz bir şekilde ateş aldığını ve bunlardan bir tanesinin büyükelçiliğin dış duvarına çarptığını ifade etmişler.'' Bir gazetecinin ''Yani olay kaza ile mi olmuş?'' sorusuna Bakan Çağlayan, Irak güvenlik yetkililerinin olayı bu şekilde ifade ettiklerini, ancak olayın araştırılacağını söyledi. Yetkililerin bu konuda gerekli araştırmayı yapacaklarını belirten Çağlayan, ''Bu konuyla ilgili zihinlerde varsa kargaşayı ortadan kaldırmak, bir yerde onların görevi. Olayın nasıl olduğu konusunda, Iraklı makamların bu konuyla ilgili söyleyeceklerini, hep birlikte takip edeceğiz. Bu çerçevede söylenen bu. Ama tekrar söylüyorum, benim ifadem değil, Sayın Büyükelçimize Iraklı makamların söylediği budur. Bu çerçevede umuyoruz ki yanlışlıkla olan bir hadise olsun'' diye konuştu. Diğer bir gazetecinin ''Olayın sizin ziyaretinizle bir ilgilisinin olduğunu düşünüyor musunuz?'' sorusuna da Çağlayan, söz konusu olayı bu ziyaretle bağdaştırmamakta fayda olduğunu söyledi. Çağlayan, ''Bizi karşılamak istiyorlarsa, başka türlü karşılayabilirler. Ben o şekilde yorumlamadığımı tekrar ifade etmek istiyorum'' dedi. Kuzey Irak Yerel Yönetimi Başbakanı Berham Salih de konuya ilişkin, ''Bağdat'ta artan şiddetten biz de çok kaydı duyuyoruz. Türk büyükelçiliğine saldırı da böyle bir zamana denk geldi. Bizi üzdü, umuyorum herkes iyidir. Terörü yenmek için birlikte hareket etmeliyiz. Teröristlerin Irak'ı istikrarsızlaştırmasına izin vermemeliyiz. Bu tür olaylar, Türk-Irak ilişkilerini de istikrarsızlaştırmamalı'' diye konuştu.