-"Roj TV davası"nda tanıklar dinlenecek KOPENHAG (A.A) - 22.08.2011 - Danimarka'da devam eden ve ROJ TV'nin kapatılması istemiyle açılan davada mahkeme heyeti, savcının isteği üzerine, televizyon yayınları sırasında terör örgütü PKK tarafından tehdit edilen iki köy korucusu ile itirafçıların da aralarında bulunduğu 17 kişinin tanık olarak dinlenmesine karar verdi. Davada, soruşturmayı yürüten ve davayı açan iki savcının dava ile ilgili topladığı deliller dinlendi. Savcı Anders Riisager ile Jacob Buch-Jebsen'in mahkemeye sundukları dosyada yer alan ROJ TV video kayıtları mahkeme salonuna kurulan 5 ekrandan mahkeme heyetine izlettirildi. Görüntülerde, ROJ TV'de haber sunan ya da program yapan çalışanların, Belçika ve Danimarka'da gerçekleştirilen polis operasyonlarında, teröristler ile birlikte, çatışmalarda ellerinde silah ve teröristlerin giydiği kıyafetler içinde çekilmiş fotoğrafları gösterildi. Çalışanların ayrıca örgütün lider kadrosu ile birlikte çekilen fotoğraflarına da yer verildi. -Örgüt bağlantısı kanıtlanıyor- Sabah 10.30 başlayan ve öğleden sonra 16.30'da sona eren duruşmada, ROJ TV'den yapılan yayınlarda terör örgütü PKK'nın eylem çağrılarına ve tehdit içeren yayınlarına da sık sık yer verilerek, televizyon ile örgüt arasındaki bağlantı kanıtlanmaya çalışıldı. Spiker Murat Boğakan ile birlikte, televizyonda program sunan Nesrin Ergin (Berfin kod adlı) ve Baki Gül'ün de teröristlerle çekilen fotoğraflarına yer verildi. Fotoğrafların ise Belçika'da gerçekleştirilen polis operasyonlarında yakalanan PKK'lı Abdullah Şen'in bilgisayarındaki USB ile evinde yapılan aralamalarda ele geçirildiği bildirildi. -13 kişi dinlenecek- Mahkeme öğle saatlerinde ara vererek, daha önceki duruşmada, ROJ TV'nin avukatı Björn Elmqvist'in Diyarbakır Belediye Başkanı Osman Baydemir ile milletvekili Leyla Zana'nın da aralarında bulunduğu 13 kişinin tanık olarak dinletilme talebi ile iki savcının, ROJ TV'nin yayınları nedeniyle zarar gören, köy korucuları ve itirafçıların tanık olarak dinletilmesi isteklerini karara bağladı. Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliğinden hukuk müşaviri de duruşmayı dinleyiciler sırasından izledi. Ertelenen duruşmaya 24 Ağustos'ta devam edilecek. Duruşmalar Kasım ayına kadar devam edecek ve mahkeme 9 Kasım 2011 tarihinde ROJ TV ile ilgili kararını açıklayacak. Mahkemede ROJ TV ile ilgili iddiaların doğruluğu ispat edilirse, yayın lisansı iptal edilecek, bu durumda televizyonun yüklü miktarda para cezasına çarptırılabileceğine de dikkat çekiliyor.