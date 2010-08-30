-"RİZE'DEKİ AFETİN İNCELENMESİ GEREK" RİZE (A.A) - 30.08.2010 - Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, Gündoğdu'daki heyelanla ilgili olarak, yakın zamanda böyle bir afeti gören olmadığını, şekli ve sonuçları bakımından incelenmesi gereken bir afet olduğunu söyledi. Yazıcı, Rize Valiliğini ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Gündoğdu'da yaşanan heyelanın sonuçları itibariyle bir afet ile karşı karşıya olunduğunu belirterek, ''Bu sabah bulunan kayıp kişiden sonra kayıp olan 1 kişi kaldı. Afetin sonuçları ayrı bir durumdur, kayıpların bulunması ayrıdır. İnşallah diğer kayıp kişiyi de buluruz'' dedi. Heyelanın ağır sonuçları olduğunu vurgulayan Yazıcı, ''Yakın zamanda böyle bir afeti gören olmamış. Şekli ve sonuçları bakımından incelenmesi gereken bir afet. Hasar büyük. Bu telafi edilir ama ölenleri geri getiremeyiz'' diye konuştu. Rize Valisi Seyfullah Hacımüftüoğlu da, bir gazetecinin Rize Afet Bilgi Sistemi Projesi kapsamındaki gözlem istasyonlarının çalışmadığı yönünde bir iddia olduğunu hatırlatması üzerine, ''Böyle bir şey söz konusu değil. İstasyonlar çalışıyor. Olay günü de bize gerekli uyarıyı yaptı. Biz bu uyarıları dikkate alıyoruz ve uyarıyı yapıyoruz'' açıklamasında bulundu.