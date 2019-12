-"REFORM YOKSA PARA DA YOK" ATİNA (A.A)- 29.05.2011 - Uluslararası Para Fonu (IMF), Yunanistan'da çalışmalarını sürdüren Troyka heyetinin, bu ülkenin mali hedefleri tutturamadığını tespit ettiği yönündeki haberlerin doğru olmadığını bildirdi. IMF'den bir sözcü yaptığı açıklamada, ''Gözden geçirme heyetinin tespitleriyle ilgili medyada çıkan son haberler gerçeği yansıtmıyor. Yetkililerle devam eden görüşmelerimizde iyi ilerleme kaydettik ve yakında tamamlanmasını bekliyoruz'' dedi. Almanya'da yayımlanan haftalık Der Spiegel dergisi dün IMF, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) görevlilerinden oluşan Troyka heyetinin gelecek hafta sunacağı raporda, 110 milyar avro tutarındaki kurtarma paketinin beşinci dilimini almak için gerekli olan mali hedefleri tutturamadığını ortaya koyduğunu yazdı. Yunanistan Maliye Bakanı Yorgo Papakostandinu da Mega TV'ye verdiği demeçte, Der Spiegel'in haberini yalanlayarak, ''Görüşmeler sürüyor ve birkaç gün içinde tamamlanacak. Raporun Yunanistan adına olumlu olacağına inanmak için her türlü gerekçeye sahibiz'' diye konuştu. Papakostandinu, AB'nin, varlık satışlarında önemli rol oynamayı istemediğini ve sadece danışman uzmanlık önerisinde bulunduğunu da ifade etti. Bu arada Alman Welt am Sonntag gazetesine konuşan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Jürgen Stark, Yunanistan'ın özelleştirme programının, 50 milyar avro olarak planlanan miktarın altı katını aşabileceğini söyledi. Stark, ''Yunan hükümetinin kayıtlı şirketlerde hisseleri bulunuyor, kendi gayrimenkulleri var. Uzmanlar potansiyel satışların (özelleştirmelerden) 300 milyar avroya kadar ulaşabileceğini tahmin ediyorlar'' dedi. AB yetkilileri, borç yükü 330 milyar avroya ulaşan Yunanistan'dan özelleştirme çabalarını acilen artırmasını isterken, Almanya'nın birleşmesinden sonra Doğu Alman şirketlerini özelleştiren bir kuruluşa benzer Yunanistan'da da özelleştirme sürecini denetlemeye yardım edecek bir kurumun oluşturulmasını önermişti. Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso da Yunan gazetesi Kathimerini'deki bir makalede, Yunanistan'ın, sadece mali konsolidasyon ve rekabet edebilirliği düzelterek borç krizinden çıkabileceğini ifade etti. Barroso, ''Krizden çıkmanın kolay bir yolu olsaydı, onu seçerdik, ancak yok'' dedi. -''REFORM YOKSA PARA DA YOK''- Bu arada Hollanda Maliye Bakanı Jan Kees de Jager, Yunanistan'ın daha fazla tasarruf önlemlerini kabul etmede başarısız olursa, Hollanda, Almanya, Finlandiya ve diğer AB üyelerinin Yunanistan'a daha fazla kurtarma parası vermeyeceğini bildirdi. De Jager, Yunanistan'ın kurtarma paketinin beşinci dilimini almak için IMF tarafından belirlenen koşulları ''tam olarak yerine getirmesinin hayati öneme sahip olduğunu'' ifade etti. Hollanda Maliye Bakanı De Jager, Eurogroup'un, Yunanistan'ın borcunun ''yumuşak yeniden yapılandırmaya'' tabi olması olasılığını araştırdığını da kaydetti. Juncker, Yunanistan'ın gelecek 12 ayda borçlarını ödeyebilmesini garanti edemezse IMF kurallarının kredi vermenin durdurabileceğini gerektirdiğini ifade etmişti. AB ve IMF'nin 110 milyar avroluk kurtarma paketinin 5'inci dilimi, 3,3 milyar avrosu IMF'den olmak üzere 12 milyar avrodan oluşurken, bu dilimin Yunanistan gerekli koşulları sağlarsa 29 Haziran'da serbest bırakılması planlanıyor. -ÖZELLEŞTİRMEYE DESTEK- Öte yandan bir şirketin Yunanistan'da yayımlanan To Vima gazetesi için yaptığı kamuoyu araştırması, Yunan halkının büyük bölümünün, ülkenin borcunu ödeyememe durumuna düşmesini engellemek amacıyla 50 milyar avro tutarında gelir elde etmek için devlet varlıklarının satışı ve geliştirilmesinden yana olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya katılanların yüzde 80'i, Yunanistan'ın kamu finansmanının konsolidasyonuna yardım için varlıklarını kullanması gerektiğini kabul ediyor. Yüzde 83'lik kesim hükümetin bu tür bir programı uygulayabilme becerisine sahip olduğundan şüphe duyuyor. Halkın yüzde 48'i, Yunanistan'ın ilk önceliğinin büyümeyi desteklemek olması gerektiğini düşünürken, yüzde 38'i varlık satışlarından elde edilecek gelirin ekonominin teşvikinde ve yüzde 35'i ise artan borç yükünün düşürülmesine yardımcı olmada kullanılması gerektiğine inanıyor. Yunanistan'da ilk özelleştirilecek şirketler arasında tekomünikasyon şirketi OTE, Postabank (TT) ve iki büyük liman bulunuyor. Gelecek yıl ise Spor Totu Kurumu'nun (OPAP) yüzde 34 ve en büyük elektrik şirketi Public Power Corporation'un (PPC) yüzde 17'sinin özelleştirilmesi planlanıyor. Araştırmaya katılanların yüzde 71'i Yunanistan'ın OPAP'daki hissesini ve yüzde 65'i de PPC'deki hissesini satmasından yana tavır alıyor. Ayrıca her Yunanlıdan 9'unun başkent Atina'daki eski havalanı Hellenikon'un yerinin yeniden geliştirilmesini desteklediği görülüyor. Yetkililere göre, bu projeyle 5-7 milyar avro gelir elde edilebilir.