-"REFERANDUM TÜRKİYE'NİN KADERİNİ DEĞİŞTİRECEK" SİVAS (A.A) - 01.08.2010 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Erdem, 12 Eylülde yapılacak olan referandumla ilgili olarak, 'Çünkü bu referandum, Türkiye'nin kader referandumu. Mutluluğunuza mutluluk katmak, güzelliklerinize güzellik katmak, yeni imkanlara sizi kavuşturmak için 12 Eylül önemli'' dedi. Erdem, Koyulhisar ilçesi Eğriçimen Yaylası'nda düzenlenen ''Koyulhisar 6. Geleneksel Kültür ve Sanat Festivali'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'de AK Parti iktidarı ile başta eğitim, sağlık ve ulaştırma olmak üzere birçok alanda önemli değişiklikler yaşandığını ifade etti. Türkiye'yi gezerek, referandumu anlattıklarını belirten Erdem, ''Çünkü bu referandum, Türkiye'nin kader referandumu. Mutluluğunuza mutluluk katmak, güzelliklerinize güzellik katmak, yeni imkanlara sizi kavuşturmak için 12 Eylül önemli. Öneminden dolayı Türkiye'nin dört bir yanını dolaşıyoruz'' dedi. Referandumda destek isteyen Erdem, şöyle devam etti: ''12 Eylüldeki referandum hepinizi ilgilendiriyor, cebinizi ilgilendiriyor, sağlığınızı ilgilendiriyor, eğitiminizi ilgilendiriyor, huzurunuzu ilgilendiriyor, güveninizi ilgilendiriyor. Koyulhisar'ı da ilgilendiriyor. Onun için bazı gerçekleri bilmekte yarar var. 12 Eylülde söz kimin? Karar kimin? 'Evet sizin'. Artık tepede kararlar verilmeyecek, kararı siz vereceksiniz. Biz gücümüzü sizden aldık. Bu hizmetlerin asıl sahibi sizsiniz.'' Ülkede bir Anayasa değişikliğine ihtiyaç olduğunu dile getiren Erdem, şunları kaydetti: ''Çünkü sivil toplum örgütleri, 'Anayasa değişikliği' dediler. Siyasi partilerin, çeşitli kurumların önerileri vardı. Herkes, 'Evet 12 Eylül askeri anayasa, demokratik bir anayasa değil. Türk halkına yakışmıyor. Avrupai, modern bir Anayasa yapın' dediniz. Biz de bunu gördük. Gönül isterdi ki diğer partililerle birlikte yapalım. Ama diğer partiler maalesef bu noktada gereken desteği vermediler. Bakın Meclis televizyonunda zaten izlediniz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin o zamanın Genel Başkanı Deniz Baykal, 3 Mart 1993'te bu Anayasayla ilgili ne söylüyordu biliyor musunuz? 'Bu Anayasa Türkiye'ye yakışmıyor, mantığıyla yakışmıyor. Bu Anayasa değiştirilmelidir?'' diye uzun bir yazısı Meclise sundukları bir değişiklik teklifinde var. Ama aynı Deniz Baykal, 'Hadi buyurun değiştirelim' dediğimiz zaman 'Hayır, biz bunu değiştirmeyiz' dediler. Dediler mi? Dediler. Biz ne dedik. 'Bırakın bu kararı halk versin' dedik. Halka da götürmemek için Anayasa Mahkemesi'ne gitti. Anayasa Mahkemesi de bizim tezimizi kabul etti. 'Evet Anayasa toplumun temel yasasıdır. Temel yasada karar vermesi gereken halkımızdır' dedi.'' Anayasa değişikliğinin bütün gayretlerine rağmen Meclisten gereken desteği alamadığını anlatan Erdem, konuşmasını şöyle tamamladı: ''Ama geldiğimiz noktada biz çok üzülüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'ni anlıyoruz. Çünkü onlar bir bakıma arka bahçelerini kaybediyorlar. 'Hatırlıyor musunuz? Bir Adalet Bakanı ne demişti. 'Bırakalım da ülkücüler mi hakim olsun?' demişti hatırlayın, geçmişi bilin. Şimdi ben Cumhuriyet Halk Partisi'ni anladım da, Cumhuriyet Halk Partisi'nin arkasına takılan MHP'yi anlayamam. Kusura bakmayın, anlayamam, anlayamıyorum da. Bakın bu Anayasa değişikliğine kim hayır diyor? Cumhuriyet Halk Partisi. Kim diyor? MHP. Kim diyor? BDP. Kim diyor? İnsanlarımızı, askerlerimizi katleden PKK diyor. Bugün PKK'nın, terör örgütünün azgınlaşmasının en önemli sebebi 'halkın kafası karışsın, bu Anayasa değişikliğine 'Evet' demesin' diye. Ama bu halk öyle bir halk ki her şeyi, en doğrusunu biliyor. Günü geldiği zaman öyle bir evet tokadı atacak ki...'' Erdem, konuşmasının ardından festival kapsamında yapılan en iyi bal yarışmasında dereceye girenlere ödüllerini verdi. Festivalde, domates ve stant yarışmalarında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesinin ardından mahalli sanatçılar ile ses sanatçısı Orhan Hakalmaz sahne aldı. Festivale, Vali Yardımcısı Veysel Çiftçi, AK Parti Sivas Milletvekili Selami Uzun, CHP Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir de katıldı.