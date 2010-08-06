-"REDDİ HAKİM"DE KARAR KESİN İSTANBUL (A.A) - 06.08.2010 - ''Balyoz Planı'' davası kapsamında haklarında yakalama kararı çıkartılan sanıklardan 9'unun reddi hakim taleplerinin reddine yönelik itirazları kabul etmeyen İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesinin bu kararının kesin olduğu belirtildi. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından oybirliğiyle verilen kararda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 31 sanığın avukatları tarafından İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 3 üyesinin reddine ilişkin başvuru yapıldığı hatırlatıldı. Farklı tarihlerde yapılan bu başvuruları değerlendiren İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesinin 28 Temmuz ve 2 Ağustos tarihlerinde verdiği kararlarda reddi hakim taleplerinin reddine hükmettiği ifade edilen kararda, bunun ardından 29-30 Temmuz ile 3 Ağustos tarihlerinde sanıklar eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan, eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Halil İbrahim Fırtına ve eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek, emekli Tuğgeneral Süha Tanyeri, emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk, İzzet Ocak, Mümtaz Can, Abdullah Zafer Arısoy ve Hasan Basri Alan'ın avukatları tarafından kendi mahkemelerine itirazda bulunulduğu kaydedildi. Yapılan incelemede, İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesinin 28 Temmuz ve 2 Ağustos tarihli kararlarında gerekçesi ve sonucu itibarıyla usulsüzlük ve isabetsizlik görülmediğini belirtilen kararda, Çetin Doğan, Halil İbrahim Fırtına ve Özden Örnek'in de aralarında bulunduğu 9 sanığın avukatları tarafından yapılan itirazların reddine karar verildiği vurgulandı. Kararda, dosya ve dilekçeler üzerinde yapılan incelemede, mütalaaya uygun ve kesin olarak oybirliği ile karar verildiği kaydedildi.