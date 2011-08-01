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Politika

"RAMAZAN RUHUNA YAKIŞMADI" ANKARA (A.A)

01 Ağustos 2011 17:05

-"RAMAZAN RUHUNA YAKIŞMADI" ANKARA (A.A) - 01.08.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Suriye'de muhaliflere yönelik operasyonlara ilişkin, ''Ramazan ayının ruhuna uygun bir şekilde, sükunetin sağlanması ve köklü reformların gerçekleştirileceğine dair halkın ikna edilmesi beklenirken, tam aksine Ramazan ayına daha kanlı bir ortamda girilmesi asla kabul edilebilecek ve sessiz kalınabilecek bir gelişme değildir'' dedi. Gül, Suriye yönetimini halka karşı uygulanan şiddeti durdurmaya ve ülkenin geleceğini barış ve istikrar temelinde inşa edecek reformları inandırıcı şekilde süratle gerçekleştirmeye çağırdı. Suriye'deki gelişmeleri istihbarat kaynaklarından an be an takip ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Gül, şunları kaydetti: ''Komşumuz Suriye'de olup bitenler zaten var olan kaygımızı çok daha derinleştirmiştir. Öyle ki dün yaşanan olayların görüntüleri hepimizi dehşete düşürmüştür. Mübarek Ramazan ayına girerken Hama'da tankların eşliğinde ağır silahların halka karşı kullanılması beni derinden sarsmıştır.  Ramazan ayının ruhuna uygun bir şekilde, sükunetin sağlanması ve köklü reformların gerçekleştirileceğine dair halkın ikna edilmesi beklenirken, tam aksine Ramazan ayına daha kanlı bir ortamda girilmesi asla kabul edilebilecek ve sessiz kalınabilecek bir gelişme değildir. Unutmamalıdır ki 1982 yılında yine Hama'da benzer olaylar yaşandığında iletişim teknolojisi bugünkü gelişmişlik düzeyinde değildi. Bugün ise bu iletişim çağında, herkesin gözü önünde cereyan eden bu şiddete karşı tepkisiz kalmamız mümkün değildir. Suriye yönetimini halka karşı uygulanan şiddeti durdurmaya ve ülkenin geleceğini barış ve istikrar temelinde inşa edecek reformları inandırıcı şekilde süratle gerçekleştirmeye davet ediyorum.''

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