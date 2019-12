-"RAKAMLAR KRİZİN GEÇTİĞİNİN İSPATI" İSTANBUL (A.A) - 14.09.2010 - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yalçıntaş, Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekteki büyüme performansına ilişkin, ''Rakamlar, Türkiye'nin artık çok hızlı bir şekilde büyüdüğünün ve krizin tüm etkilerinin artık geçtiğinin bir ispatıdır'' değerlendirmesinde bulundu. Yalçıntaş, büyüme rakamlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, TÜİK'in gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) 2010 ikinci çeyrek sonuçlarının kendilerini iki açıdan memnun ettiğini söyledi. Bu çeyrekte hane halkının yurtiçi tüketiminin yüzde 5,8 artarken, devletin harcamalarının ise yüzde 3,6 oranında yükseldiğini hatırlatan Yalçıntaş, kamu sektörünün sabit sermaye oluşumunun yüzde 14,6 artış gösterdiğini, özel sektörün sabit sermaye oluşumunun ise yüzde 32,1 büyüdüğünün altını çizdi. Yalçıntaş, ''Bu da şunu gösteriyor; bu büyümenin ana motoru özel sektördür. Özel sektörün tüketimi ve yatırımıdır. Bu bizi memnun eden birinci nokta'' dedi. Yüzde 8-9'lar seviyesinde bir büyüme beklediklerini ifade eden Yalçıntaş, rakamların beklentilerinin üzerinde çift haneli gerçekleştiğini söyledi. Sektörler bazında bakıldığına ise; inşaatın yüzde 21,9, imalat sanayinin de yüzde 15,4 oranında büyüdüğünün görüldüğünü belirten Yalçıntaş, şöyle devam etti: ''Bunun güzel tarafı şu; bu hızlı büyüyen her iki sektör de yüksek çarpan etkisi olan sektörlerdir. Rakamlar, Türkiye'nin artık çok hızlı bir şekilde büyüdüğünün ve krizin tüm etkilerinin artık geçtiğinin bir ispatıdır. Eğer biz Türkiye olarak yılın ikinci yarısında hiç büyümesek bile 2010 yılı sonu itibariyle kriz öncesi GSYH büyüklüğünü yakalamış oluyoruz. Her durumda ben ikinci yarıda büyüyeceğimizi düşünüyorum.. En kötü senaryoyu söylesek dahi, diyelim ki yılın ikinci yarısında sadece yüzde 2 büyüsek bile 2010 yılını yüzde 6 büyüme ile kapatmış oluruz. Bizim söylediğimiz hep şuydu: 2023 yılına biz dünyanın ilk 10 büyük ekonomisinden biri olarak girmek istiyorsak her yıl minimum yüzde 6-7 büyümemiz lazım. Dolayısıyla çok kötü birşey olmazsa, Türkiye bu hedefi 2010 yılında yakalamıştır. İkinci çeyrek rakamları bunu teyit etmiştir.'' Murat Yalçıntaş, elde edilen büyümede geçen yılki küçülmenin baz etkisinin mutlaka olduğunu, ancak bunun çok önemli bir rakam olmadığını vurguladı. Baz etkisinin büyük bölümünün bir önceki çeyrekteki büyümede absorbe edildiğini dile getiren Yalçıntaş, ''İkinci çeyreğe bir kısmı kalmış olabilir ama çok fazla değildir. Bu büyüme reel bir büyümedir'' dedi. Bu büyümenin önümüzdeki 5 yıllarda, 10 yıllarda sürdürülebilmesi için mutlaka olarak orta ve uzun vadeli tedbirler alınmasının önemine dikkati çeken Yalçıntaş, Türk iş gücünün daha nitelikli hale getirilmesinin önemli olduğunun altını çizdi. Bunun da mesleki eğitimle olacağına işaret eden Yalçıntaş, bu yönde atılmış adımlar bulunduğunu anımsattı. Türk iş dünyasının daha yüksek katma değerli üretim yapabilir hale gelmesinin de sürdürülebilir büyüme için önemli olduğunu vurgulayan Yalçıntaş, daha yüksek katma değerli üretim yapılabilmesi için de Türkiye'de daha fazla büyük firma olması gerektiğini sözlerine ekledi.