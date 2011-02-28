-"RADYO 3 SUSTURULMAYACAK" ANKARA (A.A) - 28.02.2011 - TRT'den yapılan açıklamada, Radyo 3'ün yayın içeriğinin değiştirilmesi veya susturulması iddialarının gerçek dışı olduğu bildirildi. Yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında, ''TRT Radyo 3'ün yayınlarının kısıtlandığı ve yayın içeriğinin değiştirildiğine'' dair ''yanıltıcı haberler'' yapıldığı belirtildi. TRT radyo yayınlarının dinleyicilere kaliteli ve sağlıklı biçimde ulaşabilmesi, bütün kanalların en yüksek dinlenirliğe erişebilmesi için zaman zaman verici yenileme, tesis etme, değiştirme çalışmaları yapıldığı anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Söz konusu frekans aktarımları da kurumun bu tasarrufuyla ilgilidir. Son günlerde kısıtlı sayıda bazı illerimizde frekans aktarılması yapılmıştır. Bazı basın yayın organlarında sözü geçen Radyo 3'ün yayın içeriğinin değiştirilmesi ya da Radyo 3'ün susturulması konuları tamamen gerçek dışıdır. TRT Radyo 3 kanalı 30 yıldan fazla süredir Türkiye'de klasik caz, hafif batı müziği ve rock müzik türlerinin en seçkin örneklerini vermekte ve bu türler hakkında dinleyicinin bilgi sahibi olabileceği programlar üretmektedir. TRT Radyo 3 kapatılmamakta aksine Radyo 3 formatında bir başka kanalın daha çalışmaları sürmektedir.'' Açıklamada, kamuoyunda ''RTÜK Yasası'' olarak bilinen kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından dijital karasal yayıncılık faaliyetlerinin en kısa sürede devreye gireceği, böylelikle TRT'nin tüm radyo kanallarının ülkenin tamamında aynı kalitede dinlenebilme imkanına kavuşulacağı ve bugün tartışılan frekans sorunlarının kalmayacağı bildirildi.