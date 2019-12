-"Provokasyona girmeleri düşündürücü" LEFKOŞA (A.A) - 27.09.2011 - Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Rumların Doğu Akdeniz'de tek yanlı sondaj faaliyetleriyle ilgili olarak, ''Görüşmeler devam ederken, sanki Akdenizde'ki doğalgaz kaçacakmış gibi, uçacakmış gibi birilerinin büyük bir telaş içerisinde provokasyona girmiş olmaları düşündürücüdür. Ama bunu düşünmesi gereken bizden çok AB üyesi ülkelerdir'' dedi. KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, temaslarda bulunmak üzere dün akşam KKTC'ye gelen AB Bakanı ve Başmüzakereci Bağış'ı kabul etti. Eroğlu, kabulde yaptığı açıklamada, Bağış'ı KKTC'de görmekten ve Cumhurbaşkanlığın'da ağırlamaktan memnun olduğunu, kısa süre önce New York'da görüştüklerini belirterek, ''Kendileri 'uçan bakan' özelliğini kazanmış bir dostumuz. Maşallah, Allah enerjilerini artırsın'' dedi. Bağış'ın gittiği her yerde Kıbrıs konusuyla da karşılaştığını ve haklılıklarını anlattığını ifade eden Eroğlu, ''Bu uğraşlarından dolayı Sayın Bakan'a teşekkür etmek istiyorum'' dedi. Kıbrıs sorunun yıllardır devam eden kronikleşmiş bir konu olduğunu ve tüm iyi niyetlerine rağmen bugüne kadar bir anlaşma sağlanamadığını dile getiren Eroğlu, şimdi de müzakerelerin yoğunlaştırılmış bir şekilde devam etiği bir zamanda Kıbrıs Rum tarafının petrol ve dogalgaz arama faaliyetlerine başladığını, buna sessiz kalamayacaklarını kaydetti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile New York'a imzaladığı Kıta Sahanlığı Sınırlandırma Anlaşması ve KKTC hükümetinin aldığı kararların, bu konuda sessiz kalamayacaklarının ve atacakları adımlar olduğunu söylemelerinin sonuçları olduğunu ifade eden Eroğlu, sonuçların alınmaya başladığını söyledi. Kıbrıs sorununun çözümü yönünde iyi niyetlerini sürdürmelerine rağmen aynı iyi niyeti Rum tarafından görememenin üzüntüsünü yaşadıklarını kaydeden Eroğlu, ''Ama bizim iyi niyetimizi bütün dünya, başta BM Genel Sekreteri olmak üzeri, artık kabullenmiştir. Bundan sonrası Rumun tavrına bağlı'' diye konuştu. AB Bakanı ve Başmüzakereci Bağış da Başbakan Erdoğan'nın selamını getirdiğini, New York'ta tarihi bir imza atılmasına şahitlik ettiğini ifade ederek, ''Sayın Başbakanımızla sizin imzaladığınız anlaşma aslında hepimizin, Türkiye'nin de KKTC'nin de iktidarıyla muhalefetiyle hep beraber ortak duygularımızın yansımasıdır. Bu anlaşmanın gereğini de yerine getirmeye başladık'' dedi. Bu konuda KKTC hükümetinin gösterdiği hassasiyete teşekkür ederek, KKTC Başbakanı İrsen Küçük'ün dün akşam yaptığı yazılı açıklamayı anımsatan Bağış, Eroğlu'nun yürüttüğü kapsamlı çözüm arayışlarını çok önemsediklerini belirterek, şöyle devam etti: ''Bütün bu çözüm arayışları devam ederken, görüşmeler devam ederken, sanki Akdenizde'ki doğalgaz kaçacakmış gibi, uçacakmış gibi birilerinin büyük bir telaş içerisinde provokasyona girmiş olmaları düşündürücüdür. Ama bunu düşünmesi gereken bizden çok AB üyesi ülkelerdir'' dedi. KKTC ziyaretinin ardından Strasbourg'a gideceğini, AB Komisyonu ve AP Parlamentosu üyelerini bilgilendirme imkanı bulacağını kaydeden Bağış, şöyle konuştu: ''Biz, adada kalıcı, siyasi eşitliğe dayalı bir çözüm için yüzde yüz arkanızdayız. Sizin de söylediğiniz gibi, New York'da da beraberdik, burada da beraberiz, bundan sonra her gün, her yerde, her noktada beraberiz. Türkiye ve KKTC tek yumruk olarak birlikte ilerleyecektir. İnşallah adada kapsamlı çözüm olur, o zaman Akdeniz'in bütün zenginliklerini hep birlikte değerlendiririz ve bu güzel adayı gerçekten refahın, bolluğun merkezi haline getiririz. KKTC'de herkes şunu iyi bilsin ki, Türkiye Cumhuriyeti yüzde yüz arkanızdadır.'' Bağış'a, ziyaretinde, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Halil İbrahim Akça eşlik etti.