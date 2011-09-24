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Dünya

"Profil' sayfasını attı 'Zaman Tüneli'ne geçti

Kullanıcılar artık çocukluk, mezuniyet ve evlilikle ilgili tüm etkinliklerini kronolojik olarak paylaşacak.

24 Eylül 2011 03:00

T24 - Kullanıcılar artık çocukluk, mezuniyet ve evlilikle ilgili tüm etkinliklerini kronolojik olarak paylaşacak.


Habertürk gazetesinin haberine göre dünya çapında 800 milyonluk kullanıcı sayısını aşan Facebook, genel merkezinin bulunduğu San Francisco’da düzenlediği geleneksel f8 geliştirici konferansında, merakla beklenen yeniliklerini gün yüzüne çıkardı. Konferansta konuşan Facebook’un kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg, Facebook, ‘Profil’ sayfasının baştan yaratılarak geliştirildiğini ve “Zaman Tüneli” adı verilen sayfa ile kullanıcıların, kendilerini çok daha kapsamlı şekilde ifade edebilecekleri bir platform sunduklarını söyledi. Facebook’taki yenilikler, birkaç hafta içinde tüm kullanıcılar için aktif hale gelecek.




Kronolojik hayat hikayesi



Kullanıcılarının kendileriyle ilgili paylaşmak istedikleri bilgilerin bulunduğu “Profil” sayfasının yerine geçecek olan “Zaman Tüneli” sayfasında kullanıcıların yaşamlarıyla ilgili hikâyeleri ve paylaşımları geriye doğru kronolojik sıra içinde yer alacak. “Zaman Tüneli” bu özelliğiyle kullanıcıların yaşamlarında önem verdikleri konuları tek sayfada bir araya getirebilmesini ve paylaşabilmesini sağlayacak. Örneğin Facebook üzerinden müzik dinleyen bir kullanıcının dinlediği müziklerin bilgileri, eğer isterse doğrudan “Zaman Tüneli”ne eklenecek. Böylece her kullanıcının yaşam hikâyesini yansıtan “Zaman Tüneli” içinde, paylaşımların yanı sıra geçmişte dinlediği müzikler, izlediği videolar, ziyaret ettiği yerler gibi tüm etkinlikleri yer alabilecek.

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