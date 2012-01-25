-"Poyrazköy"de 2 tahliye İSTANBUL (A.A) - 25.01.2012 - ''Kafes Eylem Planı'' ve ''Amirallere Suikast'' iddialarına ilişkin davalarla birleştirilen Poyrazköy'de ele geçirilen mühimmatla ilgili 71 sanıklı davada, tutuklu teğmen sanıklar Faruk Akın ile Sinan Efe Noyan, tahliye edildi. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, 71 sanığın yargılandığı ''Poyrazköy'de ele geçirilen mühimmat'' davasının 18. duruşmasında, tutuklu sanıklardan teğmenler Faruk Akın ile Sinan Efe Noyan'ın, atılı suçların mahiyeti, atılı suçlar yönünden yasada öngörülen cezaların sınırları ve tutukları kaldıkları süre gerekçe gösterilerek tahliyesine hükmetti. Mahkeme heyeti, sanıklarla ilgili yurt dışı çıkışı yasağı hükmünde de bulundu.