"Popom görünmüş umrumda değil..."

Elle Dergisi'nin bu ayki sayısının sayfalarını süsleyen moda çekimi için bir süre önce Türkiye'ye gelen ABD'li süper model Missy Raider, 13 yıllık modellik tecrübesinin ardından, "Artık popom, memem görünmüş umurumda değil; çünkü bedenim artık bana ait değil. O bir nesne" diye konuşuyor.



Süpermodeller liginin önemli oyuncularından biri olan Missy Raider, 16 yaşından bu yana bu işle geiniyor ama diğer pekçok model gibi kendini spor ve diyetlere adamıyor. "Sadece abur cubur yemiyorum. Canım bir şey çekerse mutlaka yerim ama... Spor yapmıyorum, yalnız her yere yürüyorum. Çok zordz kalmadıkça taksi kullanmam" diyen güzel manken, selülit konusunda ise şunları söylüyor: "Tabii ki bende de var. Ama umurumda değil! En azından şimdilik. Podyuma çıkmama engel olacak kadar çoğalırlarsa bir çaresine bakarım..."



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