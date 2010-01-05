T24 LogoT24 Logo
Magazin

"Popom görünmüş umrumda değil..."

ABD'li süper model Missy Raider "Artık popom, memem görünmüş umurumda değil; çünkü bedenim artık bana ait değil. O bir nesne" dedi.

05 Ocak 2010 02:00

5Elle Dergisi'nin bu ayki sayısının sayfalarını süsleyen moda çekimi için bir süre önce Türkiye'ye gelen ABD'li süper model Missy Raider, 13 yıllık modellik tecrübesinin ardından, "Artık popom, memem görünmüş umurumda değil; çünkü bedenim artık bana ait değil. O bir nesne" diye konuşuyor.

  Süpermodeller liginin önemli oyuncularından biri olan Missy Raider, 16 yaşından bu yana bu işle geiniyor ama diğer pekçok model gibi kendini spor ve diyetlere adamıyor. "Sadece abur cubur yemiyorum. Canım bir şey çekerse mutlaka yerim ama... Spor yapmıyorum, yalnız her yere yürüyorum. Çok zordz kalmadıkça taksi kullanmam" diyen güzel manken, selülit konusunda ise şunları söylüyor: "Tabii ki bende de var. Ama umurumda değil! En azından şimdilik. Podyuma çıkmama engel olacak kadar çoğalırlarsa bir çaresine bakarım..."

Foto Galeri



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Ya sen ne yaparsan yap biz bu Kanal...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24