-"Pole Posıtıon" Vettel'in SİNGAPUR (A.A) - 24.09.2011 - Formula 1 Singapur Grand Prix'sinde ''pole position''ın sahibi, Red Bull pilotu Sebastian Vettel oldu. Alman pilot, Marina Bay pistinde yapılan sıralama turlarında 1:44.381 ile en iyi dereceyi gerçekleştirdi ve yarın yapılacak yarış öncesinde ilk cebi elde etti. Formula 1'de üst üste 2 şampiyonluk kazanan en genç pilot olma unvanına bir adım daha yaklaşan Vettel, takımının da bu sezon 14. kez ilk sırayı almasını sağlamış oldu. Yarınki yarışa ilk 7 sırada başlayacak pilotlar ve sıralama turlarındaki dereceleri şöyle: 1. Sebastian Vettel (Almanya) - RedBull 1:44.381 2. Mark Webber (Avustralya) - RedBull 1:44.732 3. Jenson Button (Britanya) - McLaren 1:44.804 4. Lewis Hamilton (Britanya) - McLaren 1:44.809 5. Fernando Alonso (İspanya) - Ferrari 1:44.874 6. Felipe Massa (Brezilya) - Ferrari 1:45.800 7. Nico Rosberg (Almanya) - Mercedes 1:46.013