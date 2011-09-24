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Spor

"Pole Posıtıon" Vettel'in SİNGAPUR (A.A)

24 Eylül 2011 21:54

-"Pole Posıtıon" Vettel'in SİNGAPUR (A.A) - 24.09.2011 - Formula 1 Singapur Grand Prix'sinde ''pole position''ın sahibi, Red Bull pilotu Sebastian Vettel oldu. Alman pilot, Marina Bay pistinde yapılan sıralama turlarında 1:44.381 ile en iyi dereceyi gerçekleştirdi ve yarın yapılacak yarış öncesinde ilk cebi elde etti. Formula 1'de üst üste 2 şampiyonluk kazanan en genç pilot olma unvanına bir adım daha yaklaşan Vettel, takımının da bu sezon 14. kez ilk sırayı almasını sağlamış oldu. Yarınki yarışa ilk 7 sırada başlayacak pilotlar ve sıralama turlarındaki dereceleri şöyle: 1. Sebastian Vettel (Almanya) - RedBull      1:44.381 2. Mark Webber (Avustralya) - RedBull        1:44.732 3. Jenson Button (Britanya) - McLaren        1:44.804 4. Lewis Hamilton (Britanya) - McLaren       1:44.809     5. Fernando Alonso (İspanya) - Ferrari       1:44.874 6. Felipe Massa (Brezilya) - Ferrari         1:45.800 7. Nico Rosberg (Almanya) - Mercedes         1:46.013

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