-"POLE POSİTİON" YİNE VETTEL'İN MONTREAL (A.A) - 11.06.2011 - Formula 1'in son şampiyonu Alman Sebastian Vettel, sezonun 7. yarışı olan Kanada Grand Prix'sinde de ''pole position''ın sahibi oldu. Sıralama turlarında 1:13.014 ile en iyi dereceyi yapan Red Bull pilotu, bu sezon 6. kez ilk sıranın sahibi oldu. Ferrari'den Fernando Alonso'nun 1:13.199 ile ikinci sırayı aldığı sıralama turlarında yine Ferrari'den Felipe Massa 1:13.217 ile 3. sırada yer aldı. Vettel'in takım arkadaşı Mark Webber de 1:13.429 ile 4. sırada yer aldı. Sıralama turlarında ilk 10 sıra şöyle oluştu: 1. Sebastian Vettel (Almanya) Red Bull 1:13.014 2. Fernando Alonso (İspanya) Ferrari 1:13.199 3. Felipe Massa (Brezilya) Ferrari 1:13.217 4. Mark Webber (Avustralya) Red Bul 1:13.429 5. Lewis Hamilton (İngiltere) McLaren-Mercedes 1:13.565 6. Nico Rosberg (Almanya) Mercedes 1:13.814 7. Jenson Button (İngiltere) McLaren-Mercedes 1:13.838 8. Michael Schumacher (Almanya) Mercedes 1:13.864 9. Nick Heidfeld (Almanya) Lotus-Renault 1:14.062 10. Vitaly Petrov (Rusya) Lotus-Renault 1:14.085