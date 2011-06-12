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Spor

"POLE POSİTİON" YİNE VETTEL'İN MONTREAL (A.A)

12 Haziran 2011 00:56

-"POLE POSİTİON" YİNE VETTEL'İN MONTREAL (A.A) - 11.06.2011 - Formula 1'in son şampiyonu Alman Sebastian Vettel, sezonun 7. yarışı olan Kanada Grand Prix'sinde de ''pole position''ın sahibi oldu. Sıralama turlarında 1:13.014 ile en iyi dereceyi yapan Red Bull pilotu, bu sezon 6. kez ilk sıranın sahibi oldu. Ferrari'den Fernando Alonso'nun 1:13.199 ile ikinci sırayı aldığı sıralama turlarında yine Ferrari'den Felipe Massa 1:13.217 ile 3. sırada yer aldı. Vettel'in takım arkadaşı Mark Webber de 1:13.429 ile 4. sırada yer aldı. Sıralama turlarında ilk 10 sıra şöyle oluştu: 1. Sebastian Vettel (Almanya)   Red Bull           1:13.014 2. Fernando Alonso (İspanya)    Ferrari            1:13.199 3. Felipe Massa (Brezilya)      Ferrari            1:13.217 4. Mark Webber (Avustralya)     Red Bul            1:13.429 5. Lewis Hamilton (İngiltere)   McLaren-Mercedes   1:13.565 6. Nico Rosberg (Almanya)       Mercedes           1:13.814 7. Jenson Button (İngiltere)    McLaren-Mercedes   1:13.838 8. Michael Schumacher (Almanya) Mercedes           1:13.864 9. Nick Heidfeld (Almanya)      Lotus-Renault      1:14.062 10. Vitaly Petrov (Rusya)       Lotus-Renault      1:14.085

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