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Dünya

"PLASTİKİ" YOLCULUĞUNU TAMAMLADI SIDNEY (A.A)

26 Temmuz 2010 14:53

-"PLASTİKİ" YOLCULUĞUNU TAMAMLADI SIDNEY (A.A) - 26.07.2010 - Okyanuslardaki kirliliğe dikkati çekmek üzere geri dönüşümlü plastik şişelerden yapılan tekne, yolculuğunu tamamladı. 12 bin 500 geri dönüşümlü plastik şişeden inşa edilen "Plastiki" adlı tekne Sidney limanına yanaştı. 4 ayda Büyük Okyanus'ta 15 bin kilometre yol alan tekneyi Sidney'de yüzlerce kişi karşıladı. San Francisco'dan demir alan ve 18 metre uzunluğundaki, sadece güneş, rüzgar ve deniz türbininin yenilenebilir enerjisini kullanan teknenin fikir babası David de Rothschild, Sidney'e vardığında yaptığı açıklamada, "Bu, inanılmaz. Burada olmaktan çok mutluyuz" dedi. Seretx adı verilen geri dönüşümlü plastikten organik yapıştırıcı kullanılarak inşa edilen teknenin, limana ulaşmasıyla yolculuğu tamamlanmış oldu. Tekne Büyük Okyanus'ta birçok limana uğradı. Bilimadamlarına göre üretilen plastiğin yüzde 10'u okyanuslara gidiyor. 

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