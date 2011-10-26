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Dünya

"Plastik Boeing" ilk ticari seferini yaptı HONG KONG (A.A)

26 Ekim 2011 14:35

-"Plastik Boeing" ilk ticari seferini yaptı HONG KONG (A.A) - 26.10.2011 - Amerikan havacılık firması Boeing'in yüzde 50'si plastik ve karbon elyafı gibi kompozit malzeme kullanarak ürettiği yeni uzun mesafe yolcu uçağı 787 Dreamliner, ilk ticari seferini Tokyo'dan Hong Kong'a yaptı. Japon havayolu şirketi All Nippon Airlines'a (ANA) ait uçak, 4 saat 8 dakika süren ilk seferinde gazetecilerin yanı sıra ilk uçuşa katılma ayrıcalığını yaşamak için binlerce dolar ödeyen yolcuları taşıdı.    Boeing'in "ticari havacılıktaki en büyük yenilik" olarak tanıttığı Dreamliner, Japonya'da düzenli uçuşlarına 1 Kasım'dan itibaren başlayacak.    Yarısının kompozit malzemelerden üretilmesi sayesinde diğer yolcu uçaklarından yüzde 20 daha az yakıt harcayan uçağın uzunluğu 57 metre, kanat genişliği ise 60 metre. Yolcularına özel tasarım koltuklar, dokunmatik 17 inç ekranlar ve geniş pencereler gibi lüks hizmetler sunan Boeing 787, yaklaşık 32 milyar dolara mal oldu.

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