-"PKK'yı bölücü örgüt olarak görmüyorum" ERZURUM (A.A) - 22.08.2011 - Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, ''Ben artık PKK'yı bölücü bir örgüt olarak görmüyorum. PKK Türkiye'yi bölemez, böyle bir amacı da kalmamıştır'' dedi. Partisi tarafından verilecek iftar yemeğine katılmak için Erzurum Havalimanı'na gelen Zeybek, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, terörle mücadelede psikolojik üstünlüğün kaybedilmemesi gerektiğini, psikolojik üstünlüğün kaybedilmesi halinde her şeyin kaybedileceğini söyledi. Son zamanlarda terör örgütüne tavizlerin, ödünlerin verildiğini savunan Zeybek, ''Terör örgütü sanki Kürtlerin temsilcileriymiş gibi düşünmeler ve öyle muhatap almalar sonucunda terör örgütü şımarmıştır. Terör örgütünün uzantısı olduğu açıkça belli olan siyasi partiler vardır. Bunun kapatılması lazım. Kapatılan siyasi parti de terör örgütüne siyasi destek ifade ediyorsa uzun vadede siyaset yapma hakkının yasaklanması lazım'' diye konuştu. Taviz vermenin yeni tavizleri beraberinde getirdiğini dile getiren Zeybek, şunları kaydetti: ''Sadece o partiler değil, basın yayında terör örgütünü destekleyen yazı yazanlar hakkında da kanun neyi gerektiriyorsa o yapılmalıdır. Canlar gidiyor ama ne yazık ki basında yayında şımartılmış bir takım insanlar şimdi birden bire liberal hale gedildiler. Nasıl oldu böyle birden. Bunlar bir takım yazılarıyla cümleleriyle bu toplumda terör örgütüne sempati uyandırmaya çalışıyorlar. Onlar hakkında kanunun emrettiğini yapmanın asla düşünce özgürlüğüyle bir alakası yoktur. Düşünce özgürlüğü insan öldürenleri övmek demek değildir.'' Bölücü terör örgütüyle mücadele için Kandil'e düzenlenen operasyonlara da değinen Zeybek, bu konuda geç kalındığını belirterek, Kandil'de terör örgütünün karargahlarının olduğunun herkes tarafından önceden de bilindiğini ifade etti. Kandil'in Irak'ta yer aldığını ve Amerikan işgal kuvvetlerinin denetiminde bulunduğunu savunan Zeybek, şöyle devam etti: ''Amerika bize yardım ediyor' diyorlar. Ne yardımı ediyor? Amerika koskocaman Saddam ordusunu yani Saddam'ın büyük savaş makinesini yok etti ve Irak'ı işgal etti. Saddam'ın ordusunu yok eden Amerika, isteseydi orada PKK barınabilir miydi? İstediği için barındı. Ben artık PKK'yı bir bölücü örgüt olarak falan görmüyorum. PKK, Türkiye'yi bölemez. Böyle bir amacı da kalmamıştır. Onu da söyleyeyim, PKK'nın artık işi bir suç örgütüdür. Yani organize işler yapan bir örgüttür. Türkiye'deki kaçakçılığı büyük ölçüde denetimine almış, büyük karlar söz konusudur.'' Terörü önlemek için önce kaçakçılığın önlenmesi gerektiğinin altını çizen Zeybek, kaçakçılığın önlenmesi, dış desteklerin kesilmesi halinde terör örgütünün büyük ölçüde zayıflatılacağını ifade ederek, ''Dış destekler kesilmeli, kaçakçılık önlenmeli profesyonel savaşçılarla haydut haline gelmiş olan PKK ile uğraşılmalıdır. Bunların bataklığı olan Güneydoğu ve Doğu Anadolu'daki işsizlik ve yoksulluğa bir çare bulunmalıdır'' şeklinde konuştu. -''Suriye bizim içişlerimiz değildir''- Terör örgütünün iddia edildiği gibi Kürtlerin temsilcisi olmadığını vurgulayan Zeybek, ''Hiçbir şekilde bir temsil ilişkisi yoktur. Tam tersine en çok öldürdükleri ana dili Zazaca olan insanlarımızdır. Yani en büyük zulümü onlar görmüşlerdir. Örgüte böyle bir nitelik kazandıracak konuşmalardan kaçınılmalıdır'' dedi. Suriye-Türkiye ilişkisinden de bahseden Zeybek, şöyle konuştu: ''Suriye bizim komşumuzdur, kardeş bir halktır. Elbette ki Suriye'de olan şeyler bizi üzer, ama Suriye bizim içişlerimiz değildir. Böyle sözler tehlikelidir, yanlaştır. Türkiye'de hiç kimse aklından, 'Suriye'ye silahlı müdahale' gibi felaketler geçirmemelidir. Türkiye'yi buna yönlendirmek isteyenler var. Batılılar İslam dünyasında bir kardeş kavgası, bir mezhep kavgası başlasın diye Türkiye'yi Suriye'ye askeri müdahaleye kışkırtıyorlar. İngiliz gazeteleri, 'bu işi Türkiye yapar' diye yazıyor. Bu tuzağa asla düşülmemelidir. Böyle bir şey felaket olur. Bugün Suriye'yi yöneten siyasi parti silahlı bir partidir. Militanlardan meydana gelmiştir. Ordu onların tarafından oluşturulmuştur. Eğer Türkiye böyle bir şey yaparsa PKK ile bile kıyaslanamayacak bir terör faaliyetini başımıza bela etmiş oluruz.''