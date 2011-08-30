-"PKK'yı bitirmeye kararlıyız" MANAVGAT (A.A) - 30.08.2011 - Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu, terörü bitirmeye kararlı olduklarını söyledi. Çavuşoğlu, Antalya'nın Manavgat ilçesinde, AK Parti İlçe Başkanlığında düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Çavuşoğlu'nu, parti binasının girişinde, İlçe Başkanı Nejat Tığlı ve Gençlik Kolları Başkanı Fatih Kaplan karşıladı. Burada partililerle tek tek bayramlaşan Çavuşoğlu, aynı gün içinde iki bayram sevincini yaşamanın mutluluğu içinde olduğunu söyledi. ''Mübarek Ramazan ayında Mehmetçiğe haince saldıran ve kalleşçe pusu kurarak hayatlarına kasteden terör örgütü PKK'yı bitirmeye kararlıyız'' diyen Çavuşoğlu, terörle mücadele ederken demokratikleşme, hukukun üstünlüğü ile kişi ve hak hürriyetlerinden taviz vermeyeceklerini kaydetti. Çavuşoğlu, ''Geçtiğimiz şu mübarek günlerde terör örgütü kan akıtmaya devam etti. Ülkemizin birlik ve beraberliğine kasteden PKK terör örgütünü bitirmeye kararlıyız. İktidarda kaldığımız 9 yıl içinde halkımıza ne söz verdiysek hepsini yerine getirdik. Ülkemizin güvenliğini sağlamada görevli askerimize kurşun sıkan ve kalleşçe pusu kurarak şehit eden terör örgütünün kökünü kazıyacağız. Bu konuda çok kararlıyız'' dedi. Son 20 yıldır güvenlik gerekçesiyle dünya liderlerinin hiçbirinin cesaret göstererek Somali'ye gitmediğini de belirten Çavuşoğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu cesareti göstererek, insanlığın ölmediğini tüm dünyaya gösterdiğini kaydetti. Çavuşoğlu, ''Yüce milletimiz, Somali'ye yaptığı ve yapmaya devam ettiği yardımlarla insanlığın ölmediğini insanlığa gösterdi. Devletimizde dünyanın neresinde olursa olsun mağdur ve mazlum milletlere sahip çıkmaya devam ediyor. Mazlum milletlere sahip çıkarak o ülkelerde bayrağımızın dalgalanmasını sağlıyor. Milletimizi Somali konusunda gösterdiği asil davranışından dolayı ne kadar tebrik etsek azdır'' diye konuştu.