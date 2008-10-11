"PKK'ya tavır almazsanız küçük düşersiniz"

Mehmet Ali Şahin, Belçika'da operasyon ile el konulan PKK terör örgütüne ait 10 milyon Euro'nun örgüte iade edilme ihtimalinin belirlenmesine sert cevap verdi.



Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 10 - 12 Ekim tarihleri arasında yapılan Uluslararası 9. Altın Safran belgesel Film festivali etkinliklerine katılmak üzere gelen Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, Belçika'da operasyon ile el konulan PKK terör örgütüne ait 10 Milyon Euro'nun örgüte iade edilme ihtimalinin belirmesine sert cevap verdi. Şahin, "Avrupa Birliği ve üye ülkelerini bu bağlamda küçük düşürücü tavır olur"



Safranbolu'da bu yıl 9'uncusu düzenlenen Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali etkinliklerine Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin de katıldı. Şahin, ilk olarak Karabük Üniversitesi Safranbolu Meslek Yüksek Okulu'na ait konuk evindeki açılış kokteyline katıldı, bir süre festival için gelen konuklarla sohbet etti.



Belçika'nın, 1996 yılında 'Sputnik Operasyonu' ile el koyduğu 10 milyon Euro'yu şimdi bölücü terör örgütü PKK'ya iade etme ihtimali ile ilgili bir soruya, "Biraz önce yolda öğrendim. Büyükelçimizden aldığımız bilgi kadarıyla, Belçika bu parayı, bu konuyu Lüksemburg'a devretmiş. Henüz bana anlatıldığı kadarıyla kesinleşmiş bir karar yok. Türk Dışişleri, bu konuyu diplomatik yoldan çözmek ve engellemek için yoğun bir çaba içinde. Adalet Bakanlığı olarak bize bir görev düşerse yerine getiririz. Bu tamamen Dışişlerimizin ve büyükelçiliğimizin takip edeceği bir konu. Özellikle AB ülkelerinin ve AB'nin PKK'nın terör örgütü olduğuna dair bir kararın arkasında durmalarını ve teröre destekleyen yayın organlarına para aktarımı ile ilgili bir takım tasarruflara mani olmalarını, Türkiye olarak bekliyoruz. Aksi halde AB ve üye ülkeler tutarsız bir tavır sergilemiş olurlar ki bu, AB ve üye ülkeleri, bu bağlamda küçük düşürücü bir tavır olur. Bir saat önce büyükelçimiz Fuat Bey'den aldığım bu bilgiler, bu istikamettedir. Bu konuyu yakından takip ediyorlar" dedi.



Bakan Şahin: Sinema yönetmenlerine gıpta ile bakıyorum



Bakan Şahin, daha sonra Bağlar semtinde bulunan Arslanlar Kültür Merkezi'nde düzenlenen meşale ateşi yakılma törenine katıldı. Burada yaptığı konuşmada Şahin, "Siyaseti seçmemiş olsaydım, belgesel film festivaline katılan yapımcı arkadaşlardan biri olabilirdim" dedi.



Bakan Şahin, "Safranbolulu olmak bir ayrıcalıktır. Ama her ayrıcalığın bir sorumluluğu var. Safranbolulular bu sorumluluklarının gereği olarak bugüne kadar tarihi varlıklarını korudular. Onların yok olmaması için önlem aldılar. Ben sinema sanatını evrensel bir sanat olarak görüyorum. İnsanoğlunun birbiriyle şu anda çok iyi anlaşabileceği iki lisan var. Birisi kültür, sanat diğeri spordur. Bu festivalin konusunun sanat olmasını takdirle karşılıyorum. Daha 34 yıl önce küçücük bir kameram vardı. Onunla 8 mm'lik sessiz filmler çekerdim. Tabi daha sonra geliştirdim. Eğer siyaseti seçmemiş olsaydım, ben de bu belgesel film festivaline katılan yapımcılardan biri olabilirdim. O nedenle gıpta ediyorum. Bu festivale 10 tane profesyonel film, 25 tane amatör film ve 6 tane proje dalında katılım olmuş.



Ben burada yapımları ile katılan yapımcıları yürekten kutluyor, onlara gerçekten gıpta ediyorum" dedi.



Daha sonra festival meşalesini yakan Bakan Şahin, "Asya Rüzgârı 21" Japon grubu kimono defilesini izledi. Defile sonunda defileyi sunan sanatçıları tebrik eden Bakan, Japonya Büyükelçiliği Kültür Ateşesi'ne plaket verdi.



Programın ardından kültür merkezinden ayrılan Bakan Şahin, Karabük Ovacık ilçesi Ekincik köyündeki baba evinde istirahate çekildi.



