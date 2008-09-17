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Politika

"PKK'lıların 3'te 1'i Suriyeli"

Televizyon ve haber ajanslarının temsilcileriyle bir araya gelen Org. Başbuğ, PKK’lı teröristlerin 3’te 1’inin Suriyeli olduğunu söyledi.

17 Eylül 2008 03:00

Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, "İletişim Toplantıları"nın ikinci gününde televizyon ve haber ajanslarının temsilcileriyle bir araya geldi. Org. Başbuğ, PKK'lı teröristlerin 3'te 1'inin Suriyeli olduğunu söyledi.

Başbuğ ile "şeffaf" dönem

Başbuğ toplantıda, bazı medya kuruluşlarının TSK'ya sızmaya çalıştığını, sert önlem alınacağını belirtti.

İlker Başbuğ ayrıca, TSK'nın 28 Şubat'ın arkasında olduğunu belirtti ve "Hata varsa bırakın zaman değerlendirsin" dedi. Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'ndaki toplantıya, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Hasan Iğsız da katılıyor.

Toplantıda, medyanın önemine değinen Orgeneral Başbuğ, basını bilgilendirmek amacıyla Genelkurmay Karargahı'nda haftalık iletilişim toplantıları düzenleyeceklerini, ilk toplantının da 26 Eylül Cuma günü yapılacağını belirtti.

Orgeneral Başbuğ, basın mensuplarının 24 saat açık olacak bir telefon hattından uygun bilgilere ulaşabileceklerini kaydetti.

Orgeneral Başbuğ, toplantıya katılan medya temsilcilerinin iletişimin geliştirilmesi konusundaki görüşlerini dinledi. Toplantı, devam ediyor.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, dün de gazetelerin genel yayın yönetmenleri ve Ankara temsilcileriyle bir araya gelmişti.

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