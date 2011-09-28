-"Piri Reis" Rumların yakın takibinde LEFKOŞA (A.A) - 28.09.2011 - Doğu Akdeniz'de petrol ve doğalgaz araştırmaları için sismik çalışmalara başlayan Piri Reis gemisi, Kıbrıs Rum yönetimi tarafından yakından takip ediliyor. Rum gazeteleri, Piri Reis'in dünkü hareketlerini ayrıntılı olarak sayfalarına aktardı. Piri Reis'in dün bütün gün boyunca, Rum tarafının sözde ''Münhasır Ekonomik Bölgesi'' (MEB) içerisinde araştırmalar yaptığını, bölgede seyir halinde olan başka gemiler tarafından da görülebilmesi için yaydığı sinyalle birlikte, ''iki mil uzakta kalınız'' uyarısı da verdiğini yazan gazeteler, bu uyarının, sismik araştırmalar yapmakta olan gemiler tarafından verildiğine işaret etti. Fileleftheros gazetesine göre, Piri Reis, bir kısmı Rumların sondaj yaptığı sözde 12. parsel içinde bulunan ve ''Eratosthenes'' diye adlandırılan deniz altındaki dağları tarıyor. Habere göre, gemi, geçtiğimiz Pazartesi akşamı geç saatlerden itibaren seyir hızını 4,4 deniz miline düşürdü, sismik ölçümleri yapacak ünitelerden oluşan ağı arkasına attı ve Rumların ayırdığı sözde 7-8-11 ve 12. parsellerin içerisinden geçerek, taramalara başladı. Habere göre, Piri Reis, dün sabah erken saatlerden akşam geç saatlere kadar, ''Eratosthenes'' diye adlandırılan deniz altındaki dağları taradı. ''Eratosthenes''in, 80 kilometre genişliğe, 120 kilometre de uzunluğa sahip dev bir batık dağ olduğu ve zirvesinin 700 metre derinlikte bulunduğu belirtilen habere göre, büyük bir kısmı sözde 12. parsel içerisinde bulunan söz konusu dağ, petrol yatakları olduğuna dair göstergeler yüzünden özel bir ilgiye sahip. Söz konusu bölgenin eşsiz biyolojik özelliklere sahip olmasından dolayı koruma bölgesi teşkil ettiği de belirtiliyor. Bölgede antik batıklar bulunduğunu yazan gazete, Noble Energy'nin yaptığı sondajın, dağın eteklerinin yaklaşık 25 kilometre güneybatısında olduğunu bildirdi. Rum gazetelerine göre, dün, Rumlar adına yapılan sondaj bölgesine 50 kilometre mesafeye kadar olan yerde, iki Türk savaş uçağı belirli aralıklarla alçak irtifada devriye uçuşları yaptı. Türk savaş uçakları yaklaşık 30 dakika bölgede kaldıktan sonra Baf'ın batısından Türkiye'ye döndü. Türk savaş uçakları ile helikopterler de belirli aralıklarla Baf ve Limasol'a bağlı Akama'nın batısında görüldü. Haberlere göre, bir Amerikan casus uçağı da araştırmalar yapılan bölgede dolaştı.