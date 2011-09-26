-"Piri Reis" gitmesi gereken yere gitti ANKARA (A.A) - 26.09.2011 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Piri Reis gemisinin Kıbrıs açıklarında gitmesi gereken yere gittiğini ve yarın itibariyle de sismik arama çalışmalarına başlayacağını bildirdi. Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı tarafından Ankara Hilton Otelinde düzenlenen resepsiyona katılan Bakan Yıldız, girişte basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Konuyla ilgili sorular üzerine, Piri Reis gemisinin Kıbrıs açıklarında gitmesi gereken yere gittiğini ve yarın itibariyle de sismik arama çalışmalarına başlayacağını açıklayan Yıldız, ''Kendisine belirtilen bir lokal alan var, orada görevini yerine getirecek'' dedi. Gemiye askeri firkateynin eşlik edip etmediğinin sorulması üzerine Yıldız, ''Tabii, gerektiği kadar refakat ediyor'' yanıtını verdi. Bir basın mensubunun ''Piri Reis'in bundan sonraki görevi ne olacak? Yunanistan Başbakanı tarafından itidal çağrısında bulunuldu. Bu bir yumuşama belirtisi mi?'' sorusu üzerine Yıldız, şunları söyledi: ''Bildiğiniz gibi Kıbrıs açıklarında herhangi bir hakkın bütün Kıbrıs halkına ait olduğunu söylüyoruz. Sayın Başbakanımız da bunu açık bir dille belirtmişti. Eğer bu konuda tek taraflı bir davranış olmazsa tabii ki bu yumuşama anlamına gelir. Ama dediğimiz gibi bütün Kıbrıs halkına ait olan bir değerin tek yanlı olarak kullanılması bizim tavrımızda herhangi bir değişiklik oluşturmayacaktır. Temennim şudur; böyle bir gerçeği, uluslararası bir hukuku netleşmemiş bir alanda yapılan çalışmalardan dolayı Kuzey Kıbrıs halkı mağdur edilmesin.'' Akdeniz açıklarında arama faaliyetlerinde bulunmak isteyen firmalar olup olmadığının sorulması üzerine, konuyla ilgili çalışmaların TPAO tarafından yürütüldüğünü ve teklif verecek firmalar bulunduğunu belirten Yıldız, ''Ben bugün Bakanlar Kurulundaydım. Birazdan bilgileri alacağım'' dedi. Basına kapalı olarak gerçekleşen resepsiyona, bazı bürokratlar, yabancı misyon temsilcileri ve işadamları da katıldı.