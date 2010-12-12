-"PIPPA'YA MEKTUBUM"A ÖDÜL NEW YORK/BOSTON (A.A) - 12.12.2010 - ABD'de 15. Boston Türk Kültür ve Sanat Festivali kapsamında düzenlenen kısa film ve belgesel yarışmasının sonuçları açıklandı. Festival komitesinden yapılan açıklamada, yarışmada ''En İyi Kısa Film Ödülünü'' yönetmen İ. Serhat Karaaslan'ın ''Bisiklet'' filmi, ''En İyi Belgesel Ödülünü'' de yönetmenliğini Bingöl Elmas'ın yaptığı ''Pippa'ya Mektubum'' aldı. Seyirci Ödüllerini de kısa film dalında yine ''Bisiklet'' filmi alırken, belgesel dalında ödülü Haydar Demirtaş'ın ''Babam Tarih Yapıyor'' adlı filmi kazandı. Yarışmada bu yıl özel mansiyonlar da verildi. Kısa film dalında Tan Akınsal'ın ''Aynur'', Erol Mintaş'ın ''Kar'', Serhat Fürtuna'nın ''Klişe'', Cenk Ertürk'ün ''Nahoş Bir Mevzu'', Seyid Çolak'ın ''Oyun'' filmi, belgesel dalında ise Gülseren Suzan ve Jochen Menzel'in ''Anatolian Blues – In Memoriam Aşık Veysel'', Savaş Karakaş'ın ''Kocaoğlan'ı Kurtarmak'', Saliha Kuşcan ve Güzin Göğüş'ün ''Melek Ağacı: Sakız'', Öykü Yağcı'nın ''Sözcüklerin Ötesinde'' ve Rodi Yüzbaşı'nın ''Umut'' adlı filmleri mansiyon aldı. Festivalin kurucusu ve direktörü Erkut Gömülü yaptığı açıklamada, belgesel ve kısa film yarışmasının genç Türk sinemacılarının ABD'ye açılan bir penceresi olduğunu ve yarışmaya katılan filmleri, hem yarışma jürisinin, hem de seyircilerin, gerek kalite, gerekse konu zenginliği açısından çok başarılı bulduklarını belirtti. Yarışmaya son yıllarda katılan filmlerin sayısında ciddi bir artış olduğunu kaydeden Gömülü, tüm genç yönetmenleri ve yapımcıları, 2011 yılında yapılacak 16. Boston Türk Kültür ve Sanat Festivali Belgesel ve Kısa Film Yarışmasına katılmaya çağırdı. Yarışma başvurularının 15 Şubat 2011'de başlayacağı bildirildi. Yarışma jürisinde Harvard Film Arşivi Başkanı Haden Guest, Boston Phoenix gazetesinin film eleştirmeni Peter Keough, Boston Güzel Sanatlar Müzesi Film Programı Küratörü Carter Long yeraldı.