-"PETROL ÜRETİMİ ARTMALI" VİYANA (A.A) - 06.06.2011 - Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi Suudi Arabistan önderliğindeki Körfez Arap ülkeleri, küresel ekonomideki zayıf büyümeye destek vermek amacıyla Avusturya'da yapılacak toplantıda üretimin artırılması yönünde çaba sarf edecek. Küresel ekonomiye ilişkin verilerin ekonomideki toparlanmanın Batı'da hızının düşebileceğini işaret etmesi, OPEC'in Suudi Arabistan, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi Körfez ülkelerini kaygılandırıyor. Suudi Arabistan ile Kuveyt ve BAE'nin 8 Haziran'da yapılacak OPEC toplantısında, petrol fiyatlarının ekonomideki büyümeye zarar verebileceği ve yılın ikinci yarısında talebi dengelemek için daha fazla petrol arzına ihtiyaç olacağı görüşünü savunacağı belirtildi. Ancak Suudi Arabistan'ın fiyatların hızla inmesi için piyasadaki petrol arzını artırmaya hazır olmadığı kaydedildi. Körfez ülkelerinden bir delege, ''Şu andaki fiyatlardan memnun değiliz. Petrol üretimini günde en az bir milyon varil artırmaya ihtiyacımız var'' dedi. Başka bir delegede, yılın ikinci yarısında artan talebi karşılamak istediklerini söyledi. Suudi Arabistan Petrol Bakanı Ali El-Naimi, çarşamba günü yapılacak toplantı için Avusturya'nın başkenti Viyana'ya gelen ilk bakan oldu. Körfez Arap ülkelerinin OPEC toplantısında, yüksek fiyatların haklı olduğunu ve her durumda OPEC'in, fiyatları doğrudan kontrol eden spekülatörleri önlemede güçsüz olduğunu savunan İran ve Venezuela'nın muhalefetiyle karşılaşabileceği ifade edildi. Küresel petrol üretiminin yüzde 40'ını karşılayan OPEC, nisan ayında günde 29 milyon varil petrol üretti. OPEC'in geçen ay yayımladığı rapora göre, günlük üretimin 89 milyon varil olduğu dünya petrol piyasasında OPEC'in ham petrolüne olan talep yılın ikinci yarısında günlük 30,66 milyon varile çıkacak. Bu, OPEC'in küresel arz ve talebi dengelemek için mevcut üretimi günlük 1,7 milyon varil artırması gerektirdiğini gösteriyor. -PETROL FİYATINDA 75-80 DOLAR ARALIĞI- Bu arada Malezya ulusal petrol şirketi Petronas'ın Üst Yöneticisi (CEO) Şamsul Azhar Abbas, küresel petrol fiyatlarının çok yüksek olduğunu ve petrolün varil fiyatının 75 ve 80 dolar aralığına düşmesi gerektiğini söyledi. Petrol ve doğalgaz konulu konferansta yaptığı konuşmada, petrol talebi artarken, petrol piyasasında arz sıkıntısı olduğuna ilişkin gerçek bir kanıt olmadığını belirten Abbas, şu anda 100 doların üzerindeki petrol fiyatının, petrol piyasasındaki spekülasyonla büyük oranda bağlantılı olduğunun görüldüğünü ifade etti. Abbas, ''Şu andaki piyasa gerçekleri ve maliyet durumu göz önüne alındığında fiyatların 75 ve 80 dolar aralığında kalması gerektiğine inanıyorum'' dedi.