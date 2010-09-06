-"PETROL BORU HATTI ANLAŞMALARINI YENİLİYORUZ" ADANA (A.A) - 05.08.2010 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kerkük-Yumurtalık Ham Petrol Boru Hattı'yla ilgili anlaşmaları yenileyeceklerini bildirdi. Yıldız, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ni (AOSB) ziyaret ederek, AOSB Yönetim Kurulu Başkanı İsrafil Uçurum ve yönetim kurulu üyeleri ile görüştü. Yıldız, ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Kerkük-Yumurtalık Ham Petrol Boru Hattı'yla ilgili anlaşmaların bu yıl içerisinde tamamlandığını anımsatarak, bu anlaşmaları tekrar yapmak üzere finans ve aktarım konularını içeren bir taslak hazırlandığını kaydetti. Taslağı hazırlanan bu anlaşmayı Bağdat'ta imzalamayı düşündüklerini anlatan Yıldız, şöyle devam etti: ''Bu tabi ki hem Ceyhan ve Adana bölgesine, hem de Türkiye'ye faydalı bir projenin devamı. Aynı zamanda Irak'ın normalleşmesi için ürettiği petrol ve doğalgazı ihraç etmesi gerekiyor. Bu Irak'ın normalleşmesine hizmet edecek bir projedir. Bunun yanında Türkiye'nin ve Irak'ın karşılıklı gelirlerinin artmasına da faydalı olacak. Biz, uzun yıllardan beri hizmet veren Kerkük-Yumurtalık Ham Petrol Boru Hattı'nın anlaşmalarını yeniliyoruz. Bildiğiniz gibi bu hat Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı'nda daha kapasiteli bir hattır. Anlaşma içerisinde 70 milyon ton petrol taşınacak ve ilk 3 yıl içerisinde yarı kapasiteye ulaşması ön görülüyor. Ben inanıyorum ki Irak normalleştikçe bu 70 milyon tonun hepsini kullanabilecek bir düzeye gelecektir ve ihracatını da Ceyhan üzerinden yapacaktır. İki ülke içinde iyi olacağı kanaatindeyim.'' Yıldız, anlaşmanın 19 Eylül'de Bağdat'ta her iki ülke bakanları arasında imzalanmasının planlandığını kaydetti. Yıldız, açıklamasının ardından AOSB üyeleri ile basına kapalı bir toplantı yaptı. Yıldız, AOSB üyesi işadamlarıyla birlikte açtığı iftardaki konuşmasında ise Anayasa değişikliğiyle ilgili bilgiler vererek, bu konunun partiler üstü bir mesele olduğunu söyledi. 12 Eylülde herhangi bir partinin veya iktidarın icraatlarının oylanmayacağını, bir sistemin oylanacağını ifade eden Yıldız, ''Gelin biz buna evet diyelim ama partilerle alakalı görüşleri kendimize saklayalım. Ülkeyi ve devlet politikalarını zede görmeyeceği bir yapıya kavuşturalım, her birimizin şikayet ettiği darbe Anayasası'na bir darbe vurmamız lazım'' dedi. Yıldız'a ziyaretinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik ile AK Parti Adana milletvekilleri Vahit Kirişçi, Necdet Ünüvar ve Fatoş Gürkan eşlik etti.