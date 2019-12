-"Pazar raporları" turizmcilere yol gösterecek ANKARA (A.A) - 30.08.2011 - Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü, Türkiye'ye turist gönderen ülkelere ait son durumu ve pazarlardaki hedefleri ''Pazar Raporları'' başlığı altında topladı. Raporda önemli pazarların da aralarında bulunduğu 37 ülke vatandaşının turistik amaçlı yurt dışına çıkış sayıları, tercih ettikleri destinasyonlar, rezervasyon türleri, ortalama konaklama süreleri gibi önemli verilere yer veriliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığının internet sitesinden derlenen bilgilere göre, 2012 yılı tanıtım ihalesi için bütçe ve tanıtım stratejisini belirleyen Tanıtma Genel Müdürlüğü, Türkiye'ye turist gönderen ülkelere ait bilgileri içeren bir rapor hazırladı. ''Pazar Raporları'' başlıklı raporda, hedef pazarlardaki son durum analiz edilirken, turizmcilere yol gösterecek birçok veri bulunuyor. Raporda, ülkelerin sıralaması ise Türkiye'ye gönderdikleri turist sayısına göre yapıldı. -Almanlar, Akdeniz'e gidiyor- İlk olarak Almanya ile ilgili bilgilerin yer aldığı raporda, Almanların tercih ettiği destinasyonlar sıralanıyor. Buna göre Türkiye, Alman turistin tercihinde üçüncü sırada yer alıyor. Rapora göre, Almanlar en çok internetten ve seyahat acentesinden rezervasyon yaptırıyor. Tatil köyleri ve otelleri tercih eden Almanlar, deniz, kum, güneş tatilinin yanı sıra alışveriş ve sağlık turizmine de katılıyorlar. Raporda, Türkiye pazarında Almanya'ya ait verileri de görmek mümkün buna göre, Almanya Türkiye'ye turist gönderen ülkeler arasında ilk sırada yer alıyor. 2010'da 4 milyon 385 Alman ağırlayan Türkiye, bu yılın ilk 6 ayında ise 1 milyon 915 bin Almanı konuk etti. Türkiye'ye gelen Alman turistlerin tatillerini geçirdikleri destinasyonlar sırasıyla; Akdeniz, Marmara (İstanbul), Ege ve İç Anadolu (Kapadokya). Alman turist için en etkin reklam türü ise yazılı-görsel basın, açıkhava, radyo ve internet. -Rusların ilk tercihi Türkiye- Raporda, ülkelerin genel nüfusu dışında, turizm endüstrisinin büyüklüğü, ülke dışına turistik amaçlı çıkış sayısı, ortalama konaklama süresi, karar alma süreci gibi önemli verilerde bulunuyor. Öte yandan rapor, turistlerin tercih ettikleri konaklama türünün ve seyahat amaçlarının da ülkelere göre farklılaştığını gösteriyor. Almanya'dan sonra Türkiye'ye en çok turisti Rusya gönderiyor. Almanların aksine Rusların tatil seçeneklerinde Türkiye ilk sırada bulunuyor. Ruslar, Türkiye'den sonra Mısır, Çin ve Finlandiya destinasyonlarını tercih ediyor. Ortalama 10-15 gün tatil yapan Ruslar, 1 ay önce ya da son dakikada rezervasyon yaptırıyor. Tur operatörleri aracılığıyla paket satın alan Ruslar, 4-5 yıldızlı otellerin yanı sıra tatil köylerini de tercih ediyor. Deniz turizmi ve eğlenceyi seven Ruslar, yaz ya da bahar aylarında tatile çıkıyor. Ruslar sırasıyla Antalya, Marmaris, Bodrum, Kuşadası, Dalaman ve İstanbul'da tatil yapıyor. -İngiliz turist, Ege'yi seviyor''- Türkiye'ye en çok turist gönderen ülkeler arasında üçüncü sırada yer alan İngiltere'den çıkış yapan turistler, sırasıyla İspanya, Fransa, ABD, Portekiz ve Türkiye, İtalya ve Mısır'ı tercih ediyor. Rapora göre, İngiliz turistin tercih ettiği beşinci ülke olan Türkiye'ye, geçtiğimiz yıl 2 milyon 673, bu yılın ilk 6 ayında ise 966 binin üzerinde İngiliz ağırladı. Ortalama 11 gün tatil yapan İngilizler, seyahat planlarını tur operatörü ya da internet aracılığıyla Kasım-Mayıs döneminde gerçekleştiriyor. Paket tur ile satılan her şey dahil otelleri tercih eden İngilizler, deniz, kültür, golf, dalış ve sağlık turizmi amacıyla seyahate çıkıyorlar. Geçtiğimiz yılın rakamlarına göre İngilizler'in yarısından fazlası Muğla'ya (yüzde 55) gelirken, bunu İstanbul (yüzde 16), Antalya (yüzde 14), Kapadokya ve diğer destinasyonlar (yüzde 15)izliyor. Rapora göre İngiltere için en etkin reklam türü, televizyon ve yazılı basın. En etkin reklam dönemi ise Kasım ve Mayıs dönemi. -İranlı turistin de ilk tercihi Türkiye- Rapordaki verilere göre, 73 milyonu aşkın bir nüfusa sahip olan İran'dan her yıl ortalama 6 milyon kişi seyahate çıkıyor. İranlı turistler sırasıyla, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Malezya, Tayland, Çin ve Suudi Arabistan destinasyonlarını tercih ediyor. Ortalama 7-10 gün tatil yapan İranlılar, tur operatörleri aracılığıyla tatillerini planlıyor. 4-5 yıldızlı oteller, tatil köylerine de giden İranlı turistler apart ya da pansiyonda da kalabiliyor. Deniz turizmini seven İranlılar, alışveriş, kültür ve inanç turizmi amacıyla da seyahat ediyor. İranlı turistler tatillerini Antalya, Marmaris, Bodrum, Kuşadası, İstanbul, Konya ve Ankara'da geçiriyor. 2010 yılı verilerine göre Türkiye'ye, en çok turist gönderen 4'üncü ülke konumundaki İran'dan bu yılın ilk 6 ayında 915 bini aşkın kişi geldi. Rapora göre İranlı turistlerin tercihlerini belirlemesinde televizyon, yazılı basın ve metro reklamları etkili oluyor. -Hollanda- Rapora göre Hollandalı turistler, en çok Fransa, Almanya, İspanya, Avusturya, Belçika, İtalya, Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'ye gidiyor. Ortalama 8-11 gün tatil yapan Hollandalı turistlerin yüzde 52'si internet üzerinden, yüzde 37'si seyahat acentaları aracılığıyla rezervasyon yaptırıyor. 4-5 yıldızlı otellerin yanı sıra nitelikli tatil köyleri ve apart oteller de kalan Hollandalı turistler, deniz, kum, güneş, kültür, şehir, doğa ve spor aktiviteleri içeren tatil türünü tercih ediyorlar. Hollandalı ziyaretçilerin Türkiye'deki destinasyonlara dağılımı ise sırasıyla Alanya, İstanbul, Side, Antalya, Marmaris, Bodrum ve Nevşehir. Rapordaki bilgilere göre, Hollandalı turist için en etkin reklam türü televizyon reklamları ve internet. Raporda ortaya konan bilgiler hedef pazarlarda tanıtım yapmayı amaçlayan turizmciler için önemli bir yol haritası niteliği taşıyor. Raporda yer alan En Etkin Reklam Türü ve Dönemi'ne ilişkin bilgiler, turizmcilere doğru tanıtım stratejisi yürütme imkanı sunuyor.