-"PATLAMADA SABOTAJ İHTİMALİ GÖRÜNMÜYOR" ANTALYA (A.A) - 07.02.2011 - Antalya'daki Petrol Ofisi dolum tesislerinde bir tankta meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybeden 2 kişinin kimlikleri belirlendi. Petrol Ofisi Antalya Terminal Müdürlüğünde meydana gelen patlamanın ardından Antalya Vali Vekili Mehmet Seyman olay yerinde incelemelerde bulundu. Seyman, patlamada hayatını kaybeden kişilerin 46 yaşındaki Yılmaz Dal ile 40 yaşındaki Hasan Yiğit olduğu belirtti. Patlamanın 23 nolu tankta, gaz sıkışması yüzünden meydana geldiğini, bu sırada iki işçinin tank kapağı üzerinde bulunduğunu kaydeden Seyman, bu işçilerin hayatlarını kaybettiğini söyledi. Can kaybı yüzünden büyük üzüntü duyduklarını, patlamanın ardından bölgede yangın çıkmamış olmasının ise tek sevindirici nokta olduğunu ifade eden Seyman, Petrol Ofisi yetkililerinin çalışma öncesinde bölgede iş güvenliğini sağladıklarını açıkladıklarını belirterek, ''Bir ihmal var mı bilmiyoruz'' diye konuştu. Seyman, gazetecilerin olayda sabotaj ihtimali olup olmadığı yönündeki sorusuna da, ''Sabotaj ihtimali görünmüyor ancak yine de Cumhuriyet Savcılığı olay yerinde çalışmasını yürütüyor'' karşılığını verdi. Diğer yandan, patlama haberini duyarak bölgeye gelen yakınları büyük üzüntü yaşadı. Hayatını kaybeden kişilerin yakınları için dolum tesislerine ambulanslar çağrıldı.