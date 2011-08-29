-"Partiler üstü gayret gerekiyor" GAZİANTEP (A.A) - 28.08.2011 - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Cumhuriyetin 100. yılında, yani 2023'te koyduğumuz hedefe ulaşabilmemiz için partiler üstü bir gayret gerekiyor'' dedi. Bakan Şahin, Gaziantep Novotel'de protokol, siyasi parti temsilcileri ve basın kuruluşlarının temsilcilerine iftar verdi. Misafirlerini kapıda karşılayan Şahin, yemek sonrasında yaptığı konuşmada, mübarek Ramazan ayının sonuna yaklaşıldığını, bu mübarek ayın farklı ikliminde barışın, huzurun ve kardeşliğin maksimum düzeye çıktığını ve bunun güzel duygularının yaşandığını belirtti. Ramazan ayındaki güzel duyguların ve birlikteliğin uzun yıllar devam etmesi dileğinde bulunan Bakan Şahin, büyük bir olgunlukla 12 Haziran seçimlerinin de geride kaldığını ifade etti. Şahin, şunları söyledi: ''12 Haziran seçimleri sonrasında, TBMM'de temsil edilen tüm siyasi partilerimize başarılar diliyorum. Evet, muasır medeniyet yolculuğunda, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere hem ülkenin hem bu kentin geçmiş devlet adamlarını, siyasilerini, medya temsilcilerini, rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Dünyada Türkiye, Türkiye'de Gaziantep diye devam ettiğimiz millete hizmet etme yolunda, çalışmalarımız sürüyor. Cumhuriyetin 100. yılında, yani 2023'te koyduğumuz hedefe ulaşabilmemiz için partiler üstü bir gayret gerekiyor. Dünyanın en hızlı büyüyen 9. şehrinde yaşıyoruz. zamanı, değişimi yakalamamız gerekiyor. Bunu yapabilmemiz için de birliğimizi, beraberliğimizi muhafaza etmemiz gerekiyor.'' Bu ülkenin bir milletvekili, bakanı olarak tüm milletvekilleri ile hizmete devam ettiğini dile getiren Fatma Şahin, şunları kaydetti: ''İşte önümüzde yeni bir hedef var. 'İleri demokrasi', 'güçlü ekonomi', 'güçlü toplum', 'yaşanılabilir bir çevre' diyoruz. İstediğimiz hedefe ulaşabilmemiz için şehir adına, tüm sivil toplum kuruluşları ve medya temsilcileriyle tek vücut hareket etmek zorundayız. Ben bu kentin, ülkenin bakanı olarak sizlerin hizmetkarı olmaya, bütün milletvekili arkadaşlarımızla çalışmaya devam ediyoruz. Ben demeden 'biz' dedik. 'Küçük olsun benim olsun' demedik, 'büyük olsun hepimizin olsun' dedik. Bu azim ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Yarınlar çok daha güzel olacak, aydınlık Gaziantep, aydınlık Türkiye için el ele vermek zorundayız.'' -''Gaziantep yükselen değer''- Bakan Fatma Şahin, ticaret ve sanayi merkezi konumunda bulunan Gaziantep'in bölgede ve Türkiye'de yükselen bir değer olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti: ''Gaziantep, diğer şehirlerden çok farklı. Bu şehir, medeniyetin, tarihin ve ticaretin merkezi olarak, atalarımızın bize bıraktığı çok önemli bir medeniyet mirası. Biz torunlar olarak da onların bize bıraktığı bu güzel coğrafyada, bu müteşebbis ruhla, hem ülkemizin, hem şehrimizin bölgede ve Türkiye'de ve dünyada yükselen bir değer olarak, bir cazibe merkezi olarak devam etmesi yönünde büyük bir azim ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Gazianteplilik çok farklı bir değer. Gaziantep'ten çıkıldığı zaman bunu çok daha farklı anlıyorsunuz. Bu şehrin, Güneydoğu Anadolu'nun ilk kadın bakanı olarak bu onuru bütün yüreğimde hissettim. Büyük bir misyon emaneti olarak aldığım bu makamı, bütün milletvekili arkadaşlarımla muhalefeti ile iktidarı ile bir takım çalışması ile il başkanlarımızla hep beraber, Gaziantep medyası ile bu şehir için ne yapmak gerekiyorsa bunu yapmamız gerektiğinin inancı içerisinde hareket ettim. Bundan sonra da bu hareket ve kararlılık içinde olacağım. Bu şehrin ne kadar farklı bir şehir olduğunu, bu şehrin geldiği noktanın, çok daha ileriye gitmesi noktasındaki dilek ve temennilerimizi yalnızca söylemlerimizle değil, eylemlerimizle de eylem planlarımızla da yapmanın gayreti ve azmi içerisindeyiz.'' Bakan Şahin, ''Gaziantep'i bir yatırım üssü, bir kültür ve turizm üssü, bir ticaret üssü, bir eğitim üssü, bir sağlık üssü, yani bölgenin cazibe merkezi olması yönündeki hedefe ulaşmanın büyük bir gayreti içerisindeyiz'' diye konuştu. Medya mensuplarına da teşekkür eden Bakan Şimşek, ''Bu şehir bölgede bir huzur şehri olduysa, bir kardeşlik şehri olduysa, bunun nedini birlik ve beraberlik olduğundan, aynı hedefe kilitlenildiğindedir'' diye konuştu. İftara Gaziantep Vali Vekili Mehmet Okur, Büyükşehir Belediye Başkanı Asım Güzelbey, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Nejat Koçer, Halil Mazıcıoğlu, Şamil Tayyar, Derya Bakbak, Mehmet Sarı, CHP Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Ahmet Uzer, CHP Gaziantep İl Başkanı Ali Peri, MHP İl Başkanı Tayfun Aygın, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Abdullah Sabri Kocaman ve çok sayıda basın mensubu katıldı.