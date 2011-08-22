-"Pargalı" taburcu edildi EDİRNE (A.A) - 22.08.2011 - ''Muhteşem Yüzyıl'' dizisinin Edirne'deki setinde attan düşerek hafif yaralanan dizi oyuncusu ''Pargalı İbrahim'' rolündeki Okan Yalabık tedavisinin ardından, hastaneden taburcu edildi. Kanuni Sultan Süleyman dönemi anlatan ''Muhteşem Yüzyıl'' dizisinin yeni sezon çekimleri için bir haftadır Edirne'de bulunan dizi ekibi, öğle saatlerinde Mohaç Meydan Savaşı'nın canlandırıldığı sırada dizinin sevilen oyuncularından Yalabık'ın attan düşmesi sonucu tatsız bir olayla karşılaşmıştı. Yalabık, sette hazır bekletilen ambulansla Trakya Üniversitesi Acil Servisi'ne kaldırılmıştı. Kürek kemiği çevresinde yumuşak doku zedelenmesi olduğu belirlenen oyuncu Yalabık, buradaki tedavisinin ardından taburcu edildi. Çekimlerin yarıda kalmaması için Edirne'ye yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Habiller köyündeki sete dönen Yalabık, çekimler için yeniden hazırlanmaya başladı. Yalabık, çekimlere başlamadan önce yaptığı açıklamada, her şeyin yolunda olduğunu belirterek, sağlığının gayet iyi olduğunu söyledi. Yaşanılan olaya ''kaza bile'' denemeyeceğini ifade eden Yalabık, ''Gördüğünüz üzere işimize devam ediyoruz. Ufak bir incinme oldu o kadar'' dedi. -Yapımcılar söylentilere kızgın- Bu arada dizi yapımcıları, ''setteki atlara iyi bakılmıyor, sıcakta hayvanlar eziyet çekiyor'' yönünde çıkan haber ve söylentilerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, atlarla ilgili özel danışmanlık dahi aldıklarını söylediler. ''Muhteşem Yüzyıl' dizisinde danışmanlık yapan dizi ve film oyuncusu Cemal Hünal, söylenenlerin gerçekle alakası bulunmadığını ve sadece karalama maksadıyla yapıldığını söyledi. Hünal, atlara çok iyi bakıldığını ifade ederek, ''Buradaki hayvanların rahat etmesi için set, Habiller köyü göletinin yakınlarına kuruldu, atlar günde 2-3 kere gölete girerek serinliyorlar. 3 kilometre ötedeki köyde çok iyi ahırlar var. Bu tür söylentilerin sadece 1 yılda iyi bir seyirci kitlesi yakalayan dizinin karalanması için yapıldığını hissediyorum. Kimse merak etmesin, buradaki atların durumları çok çok iyi'' diye konuştu.