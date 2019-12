-"Para sorun değil, bizde para çok" ÇORUM (A.A) - 04.12.2011 - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, ''Temeli atılıp da yılan hikayesine dönen projeler artık geride kaldı. Bugün temeli atıyoruz, ne zaman açılışını yapacağımızın da sözünü veriyoruz, para sorun değil, bizde para çok'' dedi. Bakan Eroğlu, Osmancık ilçesinde Devlet Su İşlerine (DSİ) ait projelerin temel atma törenine katıldı. Osmancık Spor Salonu'nda gerçekleştirilen törende konuşan Eroğlu, Türkiye'nin her bölgesinde şantiye çalışmalarının devam ettiğini, sadece Orman ve Su İşleri Bakanlığına ait şu an 4 binden fazla şantiye bulunduğunu, Türkiye'nin her yerinin ilmek ilmek örüldüğünü söyledi. Türkiye'nin bugün sözü dinlenen sayılı ülkeler arasında yer aldığını ifade eden Eroğlu, ''Bütün dünyada kıymeti olan paramız, dünyanın ilk 16 ekonomisi arasında yer alan güçlü bir ekonomimiz var. Dünyada büyüme hızımızla ilk 3 ülke arasındayız. Orta Asya'ya, hatta Afrika'ya yardım eden güçlü bir devletiz. Bunu başbakanımıza, onun ekibine ve sizin ona gösterdiğiniz teveccühe borçluyuz'' diye konuştu. Göreve geldikleri günden bugüne ülkenin her yerinde hizmetlerin aralıksız devam ettiğini belirten Eroğlu, şunları kaydetti: ''Bizden önceki hükümet 9 proje için, 8 katrilyon harcamıştı. Biz bilgi, cesaret ve heyecanla göreve geldik. Bütün tesisleri taradık. 3 katrilyon tasarruf ettik. Milletten aldığımızı, millete hizmet için harcadık. Eskiden İstanbul'da insanlar su taşımaktan bel fıtığına yakalanırlardı. Başbakanımız İstanbul'a belediye başkanı olduğunda benzer manzaralarla görevi teslim aldı. 2,5 milyar dolar İstanbul'un borcu vardı. Çöp dağları olan, gazetelerin hava kirliliğinden dolayı gaz maskesini promosyon olarak dağıttığı günleri geride bırakan ve bugün dünyanın incisi halinde olan bir İstanbul var. Ellerinde bidonlarla tankerlerin peşinde koşan insanlar vardı. Bugün bu manzarayı göremezsiniz.'' Diğer kentlerin olduğu gibi Çorum'un da hizmetlerden payını aldığını ifade eden Eroğlu, şöyle devam etti: ''Çorum Çorum olalı böyle yatırımlar görmemişti. Yaptıklarımız muhalefetin hayallerine bile ulaşamayacağı hizmetler. Temeli atılıp da yılan hikayesine dönen projeler artık geride kaldı. Bugün temeli atıyoruz, ne zaman açılışını yapacağımızın da sözünü veriyoruz, para sorun değil, bizde para çok. Hortumları kestik, artık halka aktarıyoruz. Başbakanımızın özel talimatı var. 'Çorumlular girişimci, müteşebbis insanlar. Ne yapılması gerekiyorsa yapılsın' dedi. Bizler de Çorum için yapabileceğimizin en iyisini yapacağız. Çünkü siz Çorumlular her şeyin en iyisine layıksınız.'' -Proje 60 bin dekar araziyi suyla buluşturacak Çorum Valisi Nurullah Çakır ise Kızılırmak üzerine kurulacak Dutludere Projesi'nin 60 bin dekar araziyi suya kavuşturacağını belirterek, bu projenin temel atma törenini gerçekleştiriyor olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirtti. Konuşmaların ardından Osmancık Belediye Başkanı Bekir Yazıcı, Bakan Eroğlu'na Osmancık tablosu ile meşhur Osmancık 97 Pirinci hediye etti. Daha sonra telekonferans yöntemiyle Dutludere Barajı şantiyesinde bulunan Vali Yardımcısı Hacı Osman Ebiloğlu'na bağlanılarak barajın temel atma töreni gerçekleştirildi. Törene, AK Parti Çorum milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Bağcı, Murat Yıldırım, Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı ile çok sayıda vatandaş katıldı.