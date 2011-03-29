-"PANİK BUTONU" ARIZALANINCA EDİRNE (A.A) - 29.03.2011 - Edirne'deki bir bankanın arızalı güvenlik alarmının, iki gündür aynı saatte sinyal göndermesi polise fazla mesai yaptırdı. Çilingirler Sokak'taki bir banka şubesinin ''panik butonu'' olarak adlandırılan güvenlik alarmı, polis merkezine sinyal gönderdi. Bunun üzerine, banka şubesine çok sayıda polis ekibi yönlendirildi. Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, banka şubesinin alarmının arızalı olduğu tespit edildi. Tutanak tutan polisin, banka görevlilerini dün de aynı olayın yaşandığını hatırlatarak, alarmın tamiri konusunda uyardığı öğrenildi. Banka Müdürü Ayhan Dinçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, alarm sistemlerinde Cuma günü bakım yapıldığını belirtti. Alarmın dün sinyal göndermesi üzerine servise bilgi verdiklerini anlatan Dinçer, ''Cuma günü bakım yapılmıştı. Herhalde bir şey unutuldu. Dün alarm devreye girince servise haber verdik. Bugün gelecekler yeniden kontrol edecekler'' dedi. Burada, dün sabah saatlerinde, bankanın güvenlik alarmı, polis merkezine sinyal göndermiş, ancak yapılan incelemede sinyalin bozuk güvenlik alarmı nedeniyle gerçekleştiği anlaşılmıştı.