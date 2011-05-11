-"PANDORA'NIN KUTUSU AÇILACAK" BURSA (A.A) - 11.05.2011 - Bursa Emniyet Müdürü Halil Yılmaz, Bursaspor-Beşiktaş maçı öncesi meydana gelen olaylarla ilgili, ''Belki de Pandora'nın kutusu açılacak'' dedi. Bursa Sanayici ve İşadamları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Arif Arif Özer ve yönetim kurulu üyeleri, Bursa Valisi Şahabettin Harput'u makamında ziyaret etti. Bursa Emniyet Müdürü Halil Yılmaz'ın da bulunduğu ziyarette Özer, 7 Mayıs Cumartesi günü oynanması gereken Bursaspor-Beşiktaş maçı öncesi saha dışında yaşanan olaylardan büyük üzüntü duyduklarını söyledi. Bu olayların Bursa'ya hiç yakışmadığını dile getiren Özer, valilik ve emniyet müdürlüğünün aldığı tedbirlere de destek verdiklerini kaydetti. Bursa Valisi Harput ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, olayları yapanların Bursaspor ile bir alakasının olmadıklarını belirtti. Olayların en çok Bursa'nın ve Bursaspor'un imajına zarar verdiğini ifade eden Harput, ''Adam eline palayı almış, polise saldırıyor. Devlet niye var? Ne diyor, 'Neden Beşiktaşlıları alıyorsun?' O zaman 'sen istedin' diye kimseyi almayalım. Siz kimsiniz?'' dedi. -EMNİYET MÜDÜRÜ YILMAZ'IN KONUŞMASI- Bursa Emniyet Müdürü Halil Yılmaz da karşılaşma için bütün güvenlik önlemlerin alındığını, polise karşı böyle bir saldırı olacağı yönünde bir ihbarın olmadığını anlattı. Bazı taraftarların kendilerinden beklenen bazı davranışları yapacağı yönünde bilgilerin olduğunu ifade eden Yılmaz, ''Beşiktaşlılara dönük bazı provokatif eylemlerin olacağına yönelik bilgiler vardı. Ağırlıklı olarak bunlara saldırı olmaması yönünde tedbirler almıştık. Stadın kapıları açıldı. Bazı taraftarlar dışarıda toplandı. Amaçları anlaşıldı. Dağılmalarını istedik. Sonra olaylar oldu'' diye konuştu. Yılmaz, insanların güvenliklerine dönük önlemler aldıklarını ifade ederek, şunları söyledi: ''Güvenliği bozanlar da zaten özgürlüğün kullanılmasına karşı olanların yaptığı olaylar. Ölçülü olarak müdahale yaptık. Zaten orada bulunan dükkanlar, mağazalar zarar görmedi. Ortaya atılan bazı rakamları abartılı buluyorum. Çok önemli zararlar yok. Göstericiler zaten emniyet güçlerine saldırdı. Neden? 'Biz onların içeri alınmasını istemiyoruz, siz alıyorsunuz. O zaman siz bizim düşmanımızsınız...' Bu kabul edilemez. Olayların gerisinde neler olduğunu araştırıyoruz. İncelemeler sadece eline taşı alanlarla sınırlı kalmayacak. Gerisinde neler var? Kim, kime, ne zaman, ne söyledi, ne söyletti? Bunların ortaya çıkarılması yönünde bir süreç işleyecek. Belki de Pandora'nın kutusu açılacak. Türkiye sporun arkasındaki güçleri, teşvikçileri, oluşumları ortaya çıkarmak zorunda. Bursa taraftarı güzel marşlar, gösteriler yapabilirdi. Ancak onları yönlendiren bir kaç kişi yüzünden bu olaylar oldu.''