-"PAKİSTAN'IN BEŞTE BİRİ SULAR ALTINDA" CİDDE (A.A) - 17.08.2010 - İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu, Pakistan'ın beşte birinin sular altında olduğunu belirterek, acilen yardım elinin uzatılması çağrısında bulundu. İhsanoğlu, AA'ya verdiği özel demeçte, Pakistan'dan kendilerine ulaşan son bilgileri aktardı. Pakistan halkının büyük bir perişanlık içinde bulunduğunu kaydeden İhsanoğlu, "Maalesef İslam dünyası bugünlerde çok büyük acı çekmektedir" dedi. Pakistan'ın çok büyük bir felaketle karşı karşıya olduğunu kaydeden İhsanoğlu, "Pakistan nüfusunun 10'da biri, 20 milyon insan sel felaketi karşısında evinden, yurdundan, toprağından uzak, perişan bir vaziyettedir" diye konuştu. Ülke topraklarının beşte birinin sular altında olduğunu ifade eden İKT Genel Sekreteri, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir tarafta terör felaketi, bir tarafta sel felaketi. Pakistan tarihinin en büyük felaketiyle karşı karşıya gelmiştir. Ülkemizle, İslam dünyasının bütünüyle çok yakın ilişkisi ve sıcak münasebeti olan bu ülkeye yakın olmamız ve yardım elimizi uzatmamız, her şeyden önce insanlık vazifemiz, Müslümanlık vazifemizdir. Özellikle bu Ramazan ayında hızlı bir şekilde yardım elimizi uzatmamız gerekiyor. İKT olarak Pakistan Başbakanının açıklamalarının ardından bütün İslam dünyasına hemen yardım konusunda açıklamalar yaptık. Şu ana kadar 250 milyon dolarlık bir yardım yapıldı. Bu yardımların yüzde 60'ı İslam dünyasından gelmiştir. Suudi Arabistan 100 milyon dolarlık bir yardım ile en büyük paya ulaşmıştır. Ayrıca İslam ülkelerinde, Kuveyt de BAE de, Arap ülkeleri de televizyonlarda yardım toplama kampanyaları başlamıştır. İlk etapta sadece Suudi Arabistan'da 15 milyon dolarlık bir yardım toplanmıştır. Bütün bunlar İslam dünyasında büyük bir ilginin ve hayırsever bir varlığın bulunduğunu gösteriyor. Biz özellikle halkımızın büyük bir kampanya içinde olduğunu da biliyoruz. Kızılayın, diğer sivil toplum örgütlerinin orada bulunduğunu biliyoruz."