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Dünya

"PAKET BOMBALAR EL KAİDE'NİN İZLERİNİ TAŞIYOR" WASHİNGTON (A.A)

30 Ekim 2010 18:20

-"PAKET BOMBALAR EL KAİDE'NİN İZLERİNİ TAŞIYOR" WASHİNGTON (A.A) - 30.10.2010 - ABD İç Güvenlik Bakanı Janet Napolitano, Yemen'den ABD'ye gönderilen paket bombaların El Kaide terör örgütünün izlerini taşıdığını söyledi. Amerikan ABD News kanalıyla mülakat yapan Napolitano, paket bombaların tamamının El Kaide'nin, özellikle Arabistan yarımadasındaki üyelerinin izlerini taşıdığı konusunda ortak görüş olduğunu belirtti. Napolitano, Amerikan CNN yayın kuruluşuna yaptığı açıklamada da bombalardaki patlayıcı tipinin, Noel'de Amsterdam'dan Detroit'e giderken bombayla düşürülmeye çalışılan Amerikan havayolları uçağındakilerle aynı olduğunu söylemişti.

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