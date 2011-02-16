-"ÖZÜR VE TAZMİNAT KIRMIZI ÇİZGİMİZ" ANKARA (A.A) - 15.02.2011 - Türk yetkililer, İsrail'in Mavi Marmara baskını dolayısıyla özür dilemesinin ve tazminat ödemesinin bu konudaki BM raporu ne olursa olsun ilişkilerdeki gerilimin giderilmesinin ön şartı olacağını, İsrail'in bu raporu ilişkileri düzeltmek için fırsat olarak kullanacağını umduklarını bildirdi. Reuters'ın haberine göre, adının açıklanmasını istemeyen bir diplomatik kaynak, ''BM raporunun dengeli olacağını bekliyoruz, ne biz istediğimizi alacağız ne de İsrail istediğini alacak. Ancak özür ve tazminat bizim kırmızı çizgimiz. Talebimizden geri adım atmayacağız. 9 hayatın kaybedilmiş olmasını unutamayız'' dedi. Diplomat, İsrail için ''Bir dostunuz hata yapmışsa özür de dilemeli'' diye konuştu. BM Genel Sekreteri Ban Ki-Mun'un kurduğu komisyonun bulgularını nisan ayında açıklamasının beklendiğini kaydeden diplomat, ''İsrail'in bu raporu bizimle ilişkilerini düzeltmek için kullanacağını umuyoruz'' dedi.