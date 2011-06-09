-"ÖZÜR DİLEYECEK DEĞİLİZ" ANKARA (A.A) - 09.06.2011 - Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Türkiye'de statükonun devamını isteyenlerin bulunduğunu ifade ederek, "Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileyecek değiliz" dedi. Bağış, TV8 televizyonundaki "Seçim Kervanı" programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Dış basında AK Parti aleyhine yazılan yazılarla ilgili sorular üzerine Bağış, bu yazıları ciddiye almadığını ifade ederek, "Bugün, 'CHP'ye oy verin' demek espri yapmaktır. Ortada bir hizmet, hiçbir anlayış yok" yanıtını verdi. Seçim sürecinde içeride ve dışarıda AK Parti'ye yönelik saldırı başlatıldığını ifade eden Bağış, Türkiye'nin her alanda yükselen bir çizgisi bulunduğunu ve uluslararası alanda medyanın kimlerin kontrolü altında olduğunu da bütün vatandaşların bildiğini söyledi. Türkiye'nin geniş bir coğrafyada pek çok ülke için ilham kaynağı olduğunu dile getiren Bağış, Türkiye'nin gücünün AB'de kaygı yarattığını ancak Türkiye güçlü oldukça da vazgeçilmez olduğunu kaydetti. Bir başka soru üzerine, terörizmle mücadele konusunda AB'nin Türkiye ile yeterli düzeyde işbirliği yapmadığını belirten Bağış, PKK'nın sadece terör örgütü değil, aynı zamanda özellikle Avrupalı gençleri zehirleyen bir uyuşturucu şebekesi olduğunu söyledi. Hükümetin Alevi politikası ile ilgili soru üzerine Bağış, "Aleviliğin gerçek değerlerini anlatan bilgiler Cumhuriyet tarihinde ilk defa ders kitaplarına girdi. Bugün din derslerinde sadece Sünnilik öğretilmiyor, Alevilikle ilgili de çok şey öğretiliyor çocuklara. Alevi çocuklarına Sünni inanç öğretiliyorsa, Sünni çocuklarına da Alevilikle ilgili çok şey öğretiliyor. Birbirlerini anlamaları sağlanıyor" diye konuştu. Bir başka soruyu yanıtlarken de Bağış, genel seçimin, statükoyla, "milletin muktedir olması" arasında bir seçim olacağını ifade etti. Türkiye'de statükonun devamını isteyenlerin bulunduğunu kaydeden Bağış, "Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileyecek değiliz" dedi.