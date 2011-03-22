-"ÖZGÜRLÜK, BÖLÜNMEDEN DAHA ÖNEMLİ" İSTANBUL (A.A) - 22.03.2011 - Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner, Türkiye'deki insanların özgürlüğünün, onurunun, haklarının ülkenin bölünmesinden, devletin kendisinden daha önemli olduğunu, devletin insanları mutlu etmek için var olduğunu belirtti. Prof. Dr. Ergun Özbudun ve Prof. Dr. Turgut Tarhanlı, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi toplantısında, hazırlanan yeni anayasa çalışmasına ilişkin bilgi verdi. Soru-cevap bölümünde söz alan Cem Boyner, çalışmanın güzel hazırlandığını ifade ederek, şunları söyledi: ''Çok önemli bir test var, kendimize sormamız gereken. Hem bu salonda hissediyorum, hem de yarın açıkladıktan sonra kamuoyuna bunun rezonansları çok net hissedilir. 'Evrensel doğrular, ilkeler tamam da hocam, bunlar bize uyar mı?' Türkiye'den duyulacak ses budur. 'Dört yanımız düşmanlarla çevrili, Türkiye'nin gerçeklerine uymaz. Türkiye'nin gerçeklerine uyması için bunları biraz tıraşlayalım. Öyle özgürlükler filan, bunlar bizi bozar'. Alınacak reaksiyon budur. Bilmiyor değilsiniz, ama bunu sert bir şekilde söylemek istiyorum: Bu kadar özgürlük bizi böler. İki tane örnek vermek istiyorum. İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca kendi dillerinde eğitim veren okullar var, ama Kürtlere yok. Kim onlar? Kendi vatandaşın. Niye vermem ki? Bölerler, bölünür Türkiye. Ya bu kafayla gidecek Türkiye, ya hocalarımızın yaptığı bu çalışmayı kendimize uyduracağız, abuk sabuk alaturka bir hale getirileceğiz, o zaman tamamen boşu boşuna çalışmış olacaksınız. Ya da bu ilkelere sıkı sıkı sarılacağız.'' -TEMSİL OLMADAN VERGİLENDİRME- Amerika'nın, İngiltere'ye karşı verdiği bağımsızlık savaşının altında, taxation without representation (temsil olmadan vergilendirme) diye çok önemli bir prensip olduğunu belirten Boyner, sözlerini şöyle tamamladı: ''Bütün Türkiye'nin vatandaşlarından, Aleviler dahil topladığınız vergileri, Sünnilere hizmet vermek için Diyanet İşleri vasıtasıyla dağıtıyorsunuz. Bu, taxation without representationdur. Ülkenin varoluş nedenine aykırıdır. Vergi veriyorsan hakkından da istifade edersin. Benden topladığın vergileri bir başkasına harcayamazsın. Bunlar ilkesel duruşlardır. Bu ilkesel duruşlarda sizler nerede duracağınızı çok dikkatli düşünmek zorundasınız. Gece yastığa başınızı koyduğunuzda, bu gece yarın, tarafınızı belli etmek zorundasınız. Çok zor bir testi söylemek istiyorum. İnsanlarımızın özgürlüğü, onuru, hakları ülkenin bölünmesinden daha önemlidir, devletin kendisinden daha önemlidir. Devlet insanları mutlu etmek için vardır. Anayasa da aramızdaki bir sözleşmedir. Beğendiğin ülkenin sözleşmesine girersin, beğenmediğine gitmezsin, böyle bir hakkın var. Bunun için yapıyorsun bu sözleşmeyi, devlet devam etsin diye yapmazsın. Devlet beni korusun, beni eğitsin, düşmanlarıma karşı korusun, geleceğimi garanti altına alsın diye yaşarsın bu ülkede... Tekrar ediyorum: 'Türkiye'nin insanlarının mutluluğu, onuru, haysiyeti -bir kısmının değil tümünün birer birer- bu ülkenin bölünmesinden daha önemlidir' diyebiliyorsanız, doğru yoldayız, bu işin sonunda güzel bir şey çıkar. Eğer, 'yok hayır bu bize fazla gelir diyorsanız' Sayın Başkan tavsiyem, bu işi kısa yoldan kesin altından kalkamazsınız.''