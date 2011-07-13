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Yaşam

"ÖZGÜR YAZILIM KAMPI" ANKARA (A.A)

13 Temmuz 2011 14:02

-"ÖZGÜR YAZILIM KAMPI" ANKARA (A.A) - 13.07.2011 - İnternet Teknolojileri Derneği (INETD) ve Linux Kullanıcıları Derneği (LKD) 16-31 Temmuz tarihlerinde Düzce Üniversitesinde ücretsiz ''Linux Kampı'' düzenledi.  Linux kampında bu yıl başlangıç ve ileri seviyede eğitimler yapılacak. Üniversite mensuplarını, kamu bilgi işlem mensuplarını, LKD ve INETD üyelerini hedefleyen kamp, özgür yazılıma meraklı herkese açık olacak.  Katılımcılar, Düzce Üniversitesi yerleşkesinde, yurtta kalıp, üniversite kafeteryasından yararlanacak. Eğitim hizmetlerinin ücretsiz olduğu özgür yazılım kampında, konaklama ve yemek giderleri masrafının günlük 40 TL'nin altında olacağı belirtiliyor.  Yeni kurulan üniversiteleri düşünerek planlanan kampa katılan kursiyerlerin bir üniversitenin ya da kurumun bilişim ve internet hizmetlerini Linux ve özgür yazılımlarla kurabilmesini amaçlıyor.  INETD Başkanı Doç. Dr. Mustafa Akgül, Linux ve özgür yazılımların, tüm dünyaya yayılmış gönüllü uzmanların ürettiği, insanlığın  ortak mirası ürünler olduğunu ifade etti.  Mevcut 200 bin dolayındaki özgür yazılımın, 300'den fazla Linux dağıtımının bulunduğunu anlatan Akgül, Google, Yahoo, Amazon, Facebook gibi devlerin de esas olarak Linux ve özgür yazılımlarla çalıştığını belirtti.  Üniversitelerin, kamu kurumlarının, özgür yazılımları kullanarak, hiç para vermeden normal bir bilgisayarı yönlendirici ateş duvarı haline getirebileceğini, uygun donanımla veritabanı sunucusu, e-posta sunucusu ve web sunucu olarak kullanabileceğini anlatan Akgül, ''Ücretsiz olan, Linux ve özgür yazılımlar, insana yatırımla ciddi tasarruf, güvenlik, hız, tasasız işletim sağlar'' dedi.  Linux kampı ile ilgili detaylı bilgiye http://kamp.linux.org.tr/ ve kamp@inetd.org.tr adreslerinden ulaşılabiliyor. 

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