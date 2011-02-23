-"OYUNLAR TÜRKİYE'NİN HAKKIYDI" MERSİN (A.A) - 23.02.2011 - Ekonomik kriz nedeniyle birçok yükümlülüğü yerine getiremeyen Yunanistan'dan düzenleme hakkı alınan 2013 Akdeniz Oyunları'na Mersin'in ev sahipliği yapılmasına karar verilmesinin ardından kentte sevinç yaşandı. Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Macit Özcan, AK Parti Mersin Milletvekili Kürşad Tüzmen, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şerafettin Aşut ile kentin diğer kanaat önderleri, bir lokantada düzenlenen akşam yemeğinde bir araya geldi. Kürşad Tüzmen, yaptığı açıklamada, kent adına çok önemli bir başlangıcın hayata geçirildiğini söyledi. Oyunların Mersin'e verilmesini ''bir milat'' olarak nitelendiren Tüzmen, ''Mersin'in altyapı, üst yapı eksikleri tamamlanacak. Mersin Avrupa şehirlerinden daha iyi bir şehir haline gelecek'' dedi. Oyunlara başarılı bir ev sahipliği yapılarak, ilerleyen süreçlerde olimpiyatları da kente çekilebileceğini anlatan Tüzmen, şöyle konuştu: ''Çok kişi emek sarf etti. Bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Başbakanımızın verdiği garanti mektubunun yanı sıra Devlet Bakanı Faruk Nafız Özak ile kentteki diğer tüm kurum ve kuruluşlar bu işe asıldı ve aldı. Birebir yaptığımız temaslar bu işi getirdi. Türkiye'nin hakkıydı, geç de olsa teslim edildi. Bütün dünya ülkelerinde yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen, oyunların Mersin'de yapılması gurur verici bir çalışma. Önümüzdeki dönemde, hava alanı, otellerimiz ve diğer organizasyonlarımızla Mersin 21. yüzyılın parlayan yıldızı olacak. Emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyorum.'' Mersin Valisi Hasan Basri Güzeloğlu da 23 Şubat tarihinin Mersin için çok önemli bir gün olarak kent belleğinde yer ettiğini vurgulayarak, ''Çok mutlu ve özel bir gün. Olimpiyatlardan sonra en büyük spor organizasyonu Akdeniz Oyunları. O da Türkiye'de 2. kez, Mersin'de gerçekleştirilecek'' diye konuştu. Mersin'in tam 40 yıl aradan sonra oyunları Türkiye'ye kazandırdığını anlatan Güzeloğlu, şunları kaydetti: ''Çok büyük başarı. Bu başarı Türkiye'nin başarısı. Türkiye'nin güçlenen, gelişen ve dünya üzerinde çok büyük bir takdirle izlenen yükselişinin başarısı. Sayın Başbakanımızın çok büyük destekleri ve katkıları var. Teminat ve garanti mektubu ile meselenin en başında çok büyük katkısı var. Kendisine şükranlarımızı sunuyoruz. Biz de sorumluluğumuzu yerine getirme heyecanını yaşıyoruz. Bu sadece bir oyunlar değil. Bir kentin belkide yeniden tanımlanmasını, yeniden her konuda ele alınmasını sağlayacak bir başlangıç. İnanıyorum ki, 2013 yılında Akdeniz'in gelişen ve yükselen kenti Mersin'de büyük bir şölen olacak. Tüm Türkiye'ye hayırlı olsun.'' Büyükşehir Belediye Başkanı Macit Özcan ise oyunları kente çekebilmek adına 4 yıldan bu yana ciddi emeklerin verildiğini hatırlatarak, ''Bugün son noktaya koyduk'' dedi. Çok mutlu ve sevinçli olduklarına işaret eden Özcan, şöyle konuştu: ''Biz Mersin'i kültür sanat şehri yaptık. Ama kültür ve sanatın yanına şimdi sporu koyacağız. Mersin kültür, spor ve sanat şehri olacak. Oyunların Mersin'e verilmesiyle kentimiz iki açıdan kazançlı çıkacak. Birincisi Akdeniz Oyunları'nın Mersin'de yapılmasıyla kentimizi Avrupa ve dünyaya tanıtacağız. Öte yandan da eksik olan spor sahaları, kapalı yüzme havuzları, stat ve sportif faaliyetlerin yapılacağı inşaatlar kente çok kısa bir sürede inşa edilecek. Oyunlar yapıldıktan sonra dünyada Mersin, spor şehri olarak anılacak. Bunlar bizim kazanımlarımız olacak. O nedenle artık Mersin liman, serbest bölgede veya ticari hacminin yanı sıra spor arenasında da çok iyi duruma gelecek. Emeği geçene herkese teşekkür ediyorum, çok mutluyuz.''