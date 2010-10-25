-"OYUNCULARIM GALATASARAYIN SERTLİĞİ KARŞISINDA ZORLANDI" İSTANBUL (A.A) - 24.10.2010 - Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Hem Beşiktaş hem de Galatasaray karşılaşmalarında ve Konyaspor maçında da Fenerbahçe'yi durdurmanın bir yöntemi olarak, sertliğin ötesine doğru taşan bir oyun olduğu görünüyor. Bu da hızlı, teknik ve çabuk oyuncularımız için oyunun biraz daha zorlaşmasına neden oluyor" dedi. Kocaman, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında, takımının karşılaşmanın iki devresinde de farklı performans sergilediğini ifade etti. İlk yarıda Galatasaray'ın sahaya yerleşim ve istediklerini yapma anlamında kendilerinden daha önde olduğunu kaydeden Kocaman, kendileri için ilk 45 dakikanın bu anlamda sıkıntılı geçtiğini belirtti. İkinci yarıda oyunlarını biraz daha değiştirerek, daha etkili olduklarını anlatan teknik adam, maçı özetle şöyle değerlendirdi: ''Ofansif gücü yüksek bir takımla sahaya çıktık. Ancak savunma aksiyonlarını da iyi yapmamız gerekirdi. Galatasaray bütün pas kanallarımızı tıkadı, önde baskı yaptı. İlk yarıda Galatasaray bize oyununu kabul ettirdi. İçerde oynamanın verdiği avantajla, seyircinin de desteğiyle rakip kaleye gittiğimiz anlar vardı. İkinci yarıda aynı oyuncularla oyunu değiştirmek istedik ve yaptık. Ancak çok üretken değildik. İlk yarıya göre daha etkili oynadık. Özellikle Dia, Stoch ve Alex'in de devreye girmesiyle Galatasaray kalesine topu taşımak daha kolay oldu. İkinci yarı, hemen hemen Galatasaray'ın sahasında oynandı gibi oldu. Kazanmak için yetersiz olsa da birkaç pozisyon yakaladık. Oyuna uygun bir sonuç oldu.'' Derbide puan kaybının istedikleri bir şey olmadığını ifade eden Kocaman, ''Ama çok da hesaplarda olmayan bir kayıp deyip de rakibe de saygısızlık etmek istemiyorum. Takımın skoru değiştirmek için büyük çabası olumluydu'' dedi. -''ŞAMPİYONLUĞA GİDEN YOL...''- Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin bu sezon kendi ayarındaki takımlar karşısında kazanamadığı ifade edilerek yöneltilen bir soruya verdiği yanıtta, şampiyonluğa giden yolun diğer takımları yenmekten geçtiğini unutmamak gerektiğini vurguladı. Geçen sezon derbi mücadelelerinde aldıkları puanlarda rakiplerinden önde olduklarını, ancak şampiyon olamadıklarını ifade eden Kocaman, ''Kendi ayarımızdaki takımlar karşısında kaybetmemiz ne kadar yakınsa kazanmamız da o kadar yakındı. Beşiktaş maçında ilk yarıda 4-0 veya 5-0 olabilirdi. Zaman zaman çok pozisyon bulmakla olmuyor. Kazanmak, bulduğunuz tek pozisyon da olsa değerlendirmekle oluyor. Şampiyonluğa giden yolun diğer takımları yenmekten geçtiğini unutmamakta fayda var. Diğer takımlar en az bu maçlar kadar önemli. Geçen sezon derbilerde aldığımız puanlarla rakiplerimizden öndeydik ancak şampiyon olamadık. Şampiyonluğu derbi maçları kazanarak elde edersek çok sevineceğiz tabi ama önemli olan şampiyonluğu kazanmak'' şeklinde konuştu. Konuyla ilgili başka bir soruya da Kocaman özetle şöyle yanıt verdi: ''Trabzonspor karşılaşmasını belki bir tarafta tutmak lazım ama Beşiktaş ve Galatasaray maçlarında galip gelmek için gerekli çabayı gösteren bir takım vardı. Ancak her zaman istendiği gibi olmuyor. Son dönemlerde 7, 8, 10 senedir Fenerbahçe derbilerde büyük üstünlük sağladı rakiplerine karşı. Bu sene belki derbilerde üstünlük sağlayamayacağız ama şampiyonluğa giden yolda diğer maçlar çok önemli. Diğer maçları kazanarak şampiyon olmak, en az derbileri kazanmak kadar önemli. Ancak bu derbileri kazanamayacağımız anlamına gelmiyor.'' -''SERTLİK, OYUNCULARIMIZ İÇİN OYUNUN ZORLAŞMASINA NEDEN OLUYOR''- Karşılaşmada özellikle rakip futbolcuların sertliğini futbol oyun kuralları ayarında görüp görmediği sorulan Kocaman, hızlı ve teknik oyuncularının Galatasaraylı futbolcuların sertliği karşısında zorlandığını söyledi. Kocaman, ''Kesinlikle öyle düşünüyorum. Hem Beşiktaş hem de Galatasaray karşılaşmalarında ve Konyaspor maçında da Fenerbahçe'yi durdurmanın bir yöntemi olarak, sertliğin ötesine doğru taşan bir oyun olduğu görünüyor. Bu da hızlı, teknik ve çabuk oyuncularımız için oyunun biraz daha zorlaşmasına neden oluyor'' ifadelerini kullandı. Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına yarın akşam antrenmanıyla başlayacak. -YOBO Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Joseph Yobo, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında, kendisinin ilk derbisi olduğunu belirterek, ''Olağanüstü bir atmosfer vardı, ancak sonuç anlamında ve takımın performansı anlamında düşkırıklığı yaşadık'' dedi. Galatasaray'ın yaşadığı problemlerle ilgili yapılan yorumları kafalarına takmadıklarını ifade eden Nijeryalı futbolcu, şöyle devam etti: ''Galatasaray büyük bir takım. Derbi maçların sonucunu tahmin edemiyorsunuz. Bugün kazanmak istiyorduk, olmadı. Bir başka açıdan baktığımızda 'kaybetmedik' diyebiliriz. Son 3 maçta yükselen bir grafiğimiz vardı. Onu devam ettirmek istiyorduk, ancak 2 puan kaybettik. Bundan sonra bunu telafi edecek performanslar ortaya koyabiliriz.'' Yobo, duran toplarda gol bulmak için ileriye çıktığını, bundan sonraki maçlarda da duran toplarda gol atabilmek için elinden geleni yapacağını kaydetti. -ALEX: ''KÖTÜ BİR OYUNDU''- Fenerbahçe'nin kaptanı Alex de Souza ise maçla ilgili söylenecek çok fazla şeyin olmadığını ifade ederek, ''Seyir zevki yüksek bir maç değildi. Galatasaray bizim hatalarımız üzerine kurulu bir stratejiyle oynadı. Bazen istediklerini elde ettiler. İki taraf adına da kötü bir oyundu'' dedi. Brezilyalı futbolcu, rakipleriyle daha önce yaptıkları derbilerde olduğu gibi ilk saniyeden itibaren maçı kazanmak istediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti: ''Galatasaray 10 senelik bu tarihin üzerine galibiyet almak için geldi. Futbolcular olarak ilk saniyeden itibaren diğer senelerde olduğu gibi kazanmak istedik. Çok az sayıda topla buluştum. Çoğunda faulle durduruldum, ama bunu bahane olarak söylemiyorum. Öz eleştiri yaptığım bir nokta. Bu durumdan kaçmam gerekiyordu. Biz kolektif olarak başarılı olamadık. Yanlışlarımızı görüp, bundan sonra 'nasıl düzeltebiliriz' diye düşünmek lazım. Kolektif olarak bekleneni veremedik ve maç berabere bitti.'' Alex, Galatasaray Teknik Direktörü Gheorge Hagi ile ilgili soru üzerine, Hagi'nin Türk futboluna gelmiş geçmiş en önemli isimlerden biri olduğunu, 1994 Dünya Kupası'nda Romanya Milli Takımı ile kendisini büyük bir zevkle izlediğini söyledi. Brezilyalı futbolcu, zaman zaman Hagi ile kıyaslandığının söylenmesi üzerine ise bu kıyaslamadan mutlu olduğunu, ancak farklı dönemlerde oynadıkları için çok doğru bir kıyaslama olmadığını kaydetti.