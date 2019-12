-"OYLARIMIZ YÜKSELİYOR" BİTLİS (A.A) - 23.05.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Bizim oylarımız yükselişe doğru. Yükseliyoruz, halkın teveccühünü kazanıyoruz. Halkımıza güveniyoruz'' dedi. Partisince Bitlis'te eski Mutki durağında düzenlenen mitingde halka seslenen Kılıçdaroğlu, oylarının arttığını ve bu konuda halka güvendiklerini söyledi. Kılıçdaroğlu, alanda bulunanlara, ''Ben AKP'nin gövdesini silkeliyorum. Dallarını silkelemek de size ait. Dallarını silkeleyin ama dikkatli olun, dallarını silkeyim derken, her an Recep düşebilir'' diye seslendi. Partisinin oylarının yükselişe geçtiğini belirten Kılıçdaroğlu, ''Yükseliyoruz. Halkın teveccühünü kazanıyoruz. Halkımıza güveniyoruz. Halkımızın sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. Kim ne derse desin. Hiç kimseyi ötekileştirmiyoruz. Ne inancından, ne etnik kimliğinden, ne giyiminden kuşamından. İnsan Allah'ın yarattığı en değerli varlıktır ve başımızın üzerinde yeri vardır. Ona her yerde her zaman saygı göstereceğiz'' dedi. Kul hakkı yemenin en büyük günah olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, kim kul hakkı yediyse ondan hesap soracağını dile getirerek, şöyle devam etti: ''Hizmet için geldiler ancak millete zulmediyorlar. Firavunlaştılar. Ben bunu biliyorum. Defalarca söyledim. Eğer fabrika yerine, hapishane yaparsanız, bu milleti huzurlu kılamazsınız. Kul hakkı yemek en büyük günah. Kim kul hakkı yediyse hesabını sormak Kemal kardeşinize aittir. Ama destek vereceksiniz. Destek verin ben hesabını soracağım.'' Aile sigortasına değinen Kılıçdaroğlu, bu sigortadan en fazla yararlanacak olanın esnaf olacağını söyledi. Kılıçdaroğlu, ''Çünkü her haneye her ay en az 600 lira yatırdığınızda, bu kadıncağız gidecektir, bakkaldan, esnaftan alışverişinin yapacaktır. Geçimini sağlayacaktır. Esnafın veresiye defterini kaldıracağız. Esnafın yüzü gülecek, esnaf da mutlu olacak'' diye konuştu. -''9 MİLYON EMEKLİNİN OYUNU İSTİYORUM'' Emeklilerin şartlarını düzenleyeceklerini açıklayan Kılıçdaroğlu, şunları aktardı: ''Emekliler var mı burada. Emeklilerin durumu iyi mi? Ne zaman emeklilerin durumu iyi değil desem, hemen meclisten 3-4 tane AKP milletvekili çıkar, 'Efendim siz zaten vatandaşın halinden anlamıyorsunuz. Siz vatandaştan kopmuşsunuz. Emeklilerin durumu çok iyi. Cepleri para dolu. Sizin dünyadan haberiniz yok' diyorlar. Doğru mu? Emeklilerin durumunu düzelteceğiz. 9 milyon emeklinin oyunu istiyorum. Bir tek emeklinin değil.'' Demokrasi ve özgürlükler konusuna değinen Kılıçdaroğlu, vatandaşın kendilerini iktidar yapması halinde yüzde 10 barajını kaldıracaklarını ve her vatandaşın oyunun sandıkta temsil edileceğini, milli iradenin meclise tam yansıyacağını belirtti. -''MİLLETİ KANDIRIYORLAR'' Kılıçdaroğlu, faili meçhulleri araştırmak için TBMM'de önergeler verdiklerini belirterek, şöyle konuştu: ''Faili meçhuller vardı değil mi? Faili meçhulleri araştırmak için 6 tane önerge verdik. Gel arkadaş şu faili meçhulleri araştıralım. Gelmediler. Kayıplar var. Gel arkadaş uluslararası standartlarda bir komisyon kuralım. Kayıpları araştıralım. Kim bu kaybolan vatandaşlarımız? Onların anneleri ve babaları var. Ama gelmediler. Milleti kandırıyorlar. Millete doğruları söylemiyorlar. Benim görevim sizlere doğruları söylemek. Dokuz köyden kovsanız, onuncu köye gideceğim. Yine doğruları söyleyeceğim.'' Partisinin iktidar hedeflerinden söz ederken, askerlik süresini 15 aydan 9 aya indireceklerini anlatan Kılıçdaroğlu, sonra aşamalı olarak askerliği 6 aya indireceklerini söyledi. Kılıçdaroğlu, ''Üniversitelerde gençler söz ve karar sahibi olacak. Üniversitede okuyan çocuklarımızın harçları kaldırılacak. Çocuk zor bela bir süre sınavdan geçti, dershane gitti, üniversiteye gitti. Üniversite paralı olur mu? Devletin üniversitesi paralı olur mu? Öğrenci gidecek aslanlar gibi okulunda okuyacak'' diye konuştu. -''MAZOTUN LİTRESİ 1,5 LİRA OLACAK''- İktidar olduklarında mazotun litresinin 1,5 lira olacağını açıklayan Kılıçdaroğlu, şunları ifade etti: ''Recep Bey'e göre ne kamyon şoförlerinin, ne tır şoförlerinin, ne traktör kullanan çiftçinin derdi yok. 10 numaraları yağ yakıyorsunuz. Ben bunu biliyorum. Çiftçinin mazotu 1,5 lira olacak. Şunu bir yere yazın. 'Şu tarihte Kemal Kılıçdaroğlu Bitlis'e geldi ve ilk 100 gün içinde mazotun fiyatı 1,5 lira olacak' dedi diye aklınızda tutun. Size diyor ki 'Petrol dışardan getiriyoruz, petrol zamlandığı için biz de zam yapıyoruz. Dolayısıyla bizim elimizde değil' diyorlar. Ben size söyleyeyim. Petrolün dışardan geldiği doğru. Rafineride işlendiği doğru. Dağıtım şirketinin dağıttığı doğru, benzin istasyonuna geldiği doğru. Benzin istasyonu sahibinin karı da dahil mazotun litresi 1,5 lira olacak. Nasıl olacak diyorsanız yarısı KDV yarısı da ÖTV. Ne söylüyoruz. Kar da vereceğiz vergisini almayacağız. Çiftçi üretecek. Çiftçi üretecek ki milletin karnı doysun.'' -''PIRLANTADA VERGİ YOK EKMEKTE, MAZOTTA VAR'' Mazotta ve ekmekte vergi olduğunu ancak pırlantadaki verginin sıfırlandığını belirten Kılıçdaroğlu, Bitlisli gençlere şöyle seslendi: ''Bitlisli gençler centilmendir. Ben biliyorum. Bunu lafın gelişi demedim. Bu akşam eve giderken, Bitlisli erkeklerden ricam kuyumcuya uğrasınlar, eşlerine birer pırlanta yüzük alsınlar. Olmaz mı? Para yok diyorsunuz. Niye pırlanta diyorum biliyor musunuz? Pırlantada vergi yok, mazotta var. Pırlanta da vergi yok, ekmekte var. Bu adalet midir? Buna biz AKP'nin adaleti diyoruz. Çıksınlar desinler ki pırlantada vergi var. Ne zaman vergi kalktı biliyor musunuz? Hani bir oğlu kuyumcu dükkanı açtı. Dükkanı açtıktan bir süre sonra pırlantada vergi sıfırlandı. Eğer derlerse ki pırlantada vergi var o Bakanlar Kurulu kararını Recep Tayyip Erdoğan'ın yakasına iliştireceğim.'' Başbakan Erdoğan'a bir televizyon kanalında karşı karşıya gelme çağrısı yaptığını anımsatan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: ''Diyorum ki Fransa'da, Japonya'da, Almanya'da, Amerika'da var. Seçim öncesi ben sana sorarım, sen bana sorarsın. Millet televizyonun önünde oturur ve der ki bu doğruyu söylüyor bu doğruyu söylemiyor. Bu bütün demokrasilerde var. Ama Recep Tayyip Erdoğan bir türlü karşıma çıkmıyor. Niye çıkmıyor. Boyu benden uzun. Ben aslında halim selim bir adamım. Böyle kızmam. Gel yüzüme karşı söyle. Devletin raporları, müsteşarlar, valiler, hakimler, savcılar senin elinde. Al gel. Bana istediğin soruyu sor. Diyebilir ki benim bilgim yetersiz. O zaman diyorum ki o zaman Bakanlar Kurulunu da beraberinde getir. Gene gelmiyor. Benim karşıma çıkacak adamın geçmişinin temiz olması lazım. Benim karşıma çıkacak adamın kul hakkı yememesi lazım. Benim karşıma çıkacak adamda mangal gibi yürek lazım.'' Ülke insanının sevdiğini ve özgür olmasını, düşüncelerini özgürce dile getirmesini istediğini belirten Kılıçdaroğlu, seçimle gelen herkese saygı duymak gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti: ''Seçimle gelen insanları uzun süre hapislere atmamak lazım. Uzun süre tutuklamamak lazım. Siyasi davalar toplumda derin yaralar açan davalardır. Siyaset halka hizmet etme sanatıdır. Halka hizmet etmek istiyoruz. Barışı ve demokrasiyi sağlamak istiyoruz. Sözüm var, andım var, halkın iktidarında barışı sağlayacağız. Kavgayı bitireceğiz. Bu ülke güzel bir ülke. Ne gerek var kardeş kardeşi öldürüyor. Siyaset kurumunun görevi budur. Siyaset kurumu insanları düşünür yandaşlarını düşünür. Benim için yandaş yok varsa yoksa vatandaş var. Her yerde ve her ortamda halka hesap vermek benim boynumun borcu olacaktır'' Kılıçdaroğlu, mitingin ardından Bitlis'te CHP'nin seçim irtibat bürosunun açılışını gerçekleştirdi.