-"OY İÇİN YALAN SÖYLEYECEK DEĞİLİZ" BURSA (A.A) - 24.04.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''Hedefimiz var o hedefe koşa koşa gidiyoruz. Boş vaatlerle sadece oy almak kaygısıyla yalan üstüne yalan söyleyecek durumda değiliz'' dedi. Arınç, partisinin Bursa Milletvekili adayı Cafer Yıldız'ın seçim bürosunun açılışında yaptığı konuşmada, bu ülkede gerçek laikliği, gerçek din ve vicdan özgürlüğünü, taraf tutmamayı, ayrımcılık yapmamayı, insanlara inançlarından dolayı baskı yapmamayı AK Parti iktidarının gerçekleştirdiğini söyledi. TBMM Başkanı iken 23 Nisan 2006 günü meclis kürsüsünden bir konuşma yaptığını hatırlatan Arınç, ''Dedim ki; ''Laiklik din ve vicdan özgürlüğüdür. Herkes inancında özgürdür ve ibadetini nasıl gerektiriyorsa yapar. Laiklik din ve vicdan özgürlüğüne baskı yapmak değildir. Laikliği yorumlarken herkesin inancının gereğini yapacağına inanmamız lazım. Tarif ettim'' diye konuştu. Arınç, o zaman CHP Genel Başkanının Deniz Baykal olduğunu belirterek, şunları kaydetti: ''Baykal bana cevap verdi; 'İran'da Ahmedi Nejad var, bir de bizde Bülendi Nejad var.' Ben Nejat mejat değilim, benim adım Bülent Arınç. Benim adım Bülent falan da demiyorum, birisi bir şey anlamasın diye. Demirtaş doğumluyum ben. Molla Ahmet oğlu İbrahim'in oğluyum ben. Çok şükür Nejat'larla mejatlarla ilgim yok. Bütün dünyada laiklik neyse ben de Türkiye'de böyle olsun istedim. Çünkü ABD'deki İngiltere'deki laiklik, bütün Avrupa ülkelerindeki laiklik, kıyafete karışmaz, ibadete, örgütlenmeye karışmaz, herkesin inancını rahatlıkla söylemesine karışmaz, ama Türkiye ne zulümler gördü geçmişte ki; başı örtülüden tutun, 'Allah' diyene kadar İsmet Keskin gibi başında takke taşıyandan arka tarafında bez taşıyanına kadar herkese mürteci gözüyle baktılar, ''İrtica ayaklandı rejim elden gitti, laiklik çiğnendi' diye kavga kopardılar. Bunlardan bizi AK Parti kurtardı. Şimdi herkes inanıyorsa inandığını söylüyor, inanmıyorsa kimse ona ''Kaşının altında gözün var'' demiyor.'' -''MİLLETÇİLİK IRKÇILIKLA EŞ DEĞER DEĞİLDİR''- Milliyetçiliğin herkesin ortak değeri olduğunu ifade eden Arınç, ''Milletimizi severiz, milletimizin yücelmesini isteriz, refah içinde yaşamasını isteriz. Milletçilik kafayla, kafa tasıyla, ırkçılıkla eş değer değildir. Ne kadar milletini sever onun için çalışırsan o kadar milliyetçisin'' dedi. Arınç, geçmiş dönemlerle kıyaslandığında kendi iktidarları döneminde çok şeyin değiştiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: ''1 milyon denildiğinde Kurtalan Ekspresi gibi. Başta bir '1' var arkasında 6 tane vagon var, sıfırlar arka arkaya geliyor. Tuvalete gideceksiniz 6 sıfırlı 1 milyon lira ile tuvalet parası veriyorsunuz. Bu ayıp değil mi? Afrika'nın parasında var bu kadar sıfır. Her sıfır eklendiğinde paranın değeri o kadar düşüyor. Nerede sıfırlar şimdi? Para tekrar değerini buldu, tekrar haysiyetine kavuştu. Para basmak her ülkenin bağımsızlık ölçüsüdür. 10 milyonlar 20 milyonlar yetmedi, 100 milyonlukları 6 sıfırla basmaya başladık. Gerçek milliyetçilik o paraya değer kazandırmak, sıfırları atmak başı dik tek Türk parasının 1 dolara mukabil geldiği kıymeti kazandırabilmek. Bunu AK Parti kazandırdı.'' 2001-2002 krizlerinde ülkenin büyüme hızının eksi 9 olduğunu hatırlatan Arınç, kendi iktidarları döneminde Türkiye'nin büyüme hızında yüzde 7'lerin üzerine çıktığını, son 3 yıldır dünya ekonomik krizle boğuşurken 2010 yılı büyüme hızının yüzde 9 olarak gerçekleştiğini kaydetti. Arınç, Türkiye'nin Avrupa'nın 6'ncı dünyanın 16. büyük ekonomisi arasına girdiğini belirterek, şöyle devam etti: ''Hedef 2023. 2023'te 25 bin doların üzerinde milli gelir hedefimiz var. Bu zenginleşme demektir, herkesin pastadan pay alması demektir. İspanya ve Portekiz'de yüzde 20'lere yakın işsizlik var. Biz yüzde 14'ten yüzde 11 seviyesine düşürdük. 750 milyon dolar GSMH var. Zenginleşiyoruz, memura da maaşını ödüyoruz işçisine de emeklisine de. Çark işliyor. Her geçen gün gelirimiz artıyor. Yunanistan'da maaşlar donduruldu. Cumhurbaşkanı milletvekilleri, bürokratlar bırakın maaşlarında zam görmeyi alabilecek durumda değiller. Biz ise yüzde 9'luk büyüme hızıyla, 130 milyar dolarlık ihracatla, fert başına düşen 10 bin 500 liralık milli gelirimizle Avrupa ülkeleri içinde bir taneyiz. Daha da güçleneceğiz, çünkü hedefimiz var o hedefe koşa koşa gidiyoruz. Boş vaatlerle sadece oy almak kaygısıyla yalan üstüne yalan söyleyecek durumda değiliz. Millet bize güveniyor. Temel atma törenlerinde AK Parti'de görülen bir şey var. Bugün temeli atıyoruz '1 yıl sonra açılışını yapacağız'' diyoruz ve söylenen zamanda açılış yapılıyor.'' Bu ülkede ne kadar baraj yapıldığının ne kadar havaalanı yapıldığının, Bursa'yı Türkiye'ye bağlayan yolların nasıl faaliyete geçtiğinin herkes tarafından bilindiğini anlatan Arınç, ''Havaalanımızı daha da güçlendireceğiz. Balkan ülkelerine öncelikle Bulgaristan ve diğerlerine karşılıklı seferler koyacağız. Bursa'yı Diyarbakır'a Trabzon'a Antalya'ya, Muş'a Ağrı'ya bağlayan hatlar açacağız. Bursa'nın bütün dünyada tanınmasını sağlayacağız'' dedi. -ALES SORU KİTAPÇIKLARI- Arınç, bir gazetecinin, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nda (ALES) Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde giren adayların soru kitapçıklarında basım hatası olduğu belirtildi. ÖSYM'nin de 'bu mağduriyeti gidereceğiz' yönünde açıklaması var. Sizin bu konuda bir değerlendirmeniz olabilir mi?'' sorusuna ''Konuyu hiç bilmiyorum ki, kusura bakmayın. Her şeyi bilen bir insan değilim ben. Siz de yeni haberdar olmuşsunuz. Ben de sizden duyuyorum kusura bakmayın'' yanıtını verdi.