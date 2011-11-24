-"OVP'deki büyüme hızı daha yüksek gerçekleşebilir" TBMM (A.A) - 24.11.2011 - Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program'da 2011 yılında yüzde 7,5 oranında öngörülen büyüme hızının bu oranın üzerinde gerçekleşme ihtimalinin bulunduğunu bildirdi. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığı ve bağlık kurumların bütçesini sunan Bakan Yılmaz, OVP'de ekonominin 2011 yılında yüzde 7,5 oranında büyüyeceğinin öngörüldüğünü anımsatarak, son dönemde sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı ve yurt içi talebe ilişkin göstergeler dikkate alındığında 2011 yılında büyüme hızının öngörülenin üzerinde gerçekleşme ihtimalinin bulunduğunu söyledi. Bakan Yılmaz, ''OVP'de 2011 yılının ilk yarısında işsizlik oranı yüzde 10,5 olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir. Ancak üçüncü çeyrek verileri işsizlik oranını daha da düşük olacağını göstermektedir'' dedi. Aynı dönemler itibariyle istihdam oranı yüzde 40,2'den yüzde 45,2'ye toplam istihdamın ise 20,7 milyon kişiden 24,3 milyon kişiye yükseldiğini ifade ederek, ''Bu dönemde net olarak 3,6 milyon kişiye ilave istihdam sağlanmıştır'' diye konuştu.