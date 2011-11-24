T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

"OVP'deki büyüme hızı daha yüksek gerçekleşebilir" TBMM (A.A)

24 Kasım 2011 12:47

-"OVP'deki büyüme hızı daha yüksek gerçekleşebilir" TBMM (A.A) - 24.11.2011 - Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program'da 2011 yılında yüzde 7,5 oranında öngörülen büyüme hızının bu oranın üzerinde gerçekleşme ihtimalinin bulunduğunu bildirdi. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığı ve bağlık kurumların bütçesini sunan Bakan Yılmaz, OVP'de ekonominin 2011 yılında yüzde 7,5 oranında büyüyeceğinin öngörüldüğünü anımsatarak, son dönemde sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı ve yurt içi talebe ilişkin göstergeler dikkate alındığında 2011 yılında büyüme hızının öngörülenin üzerinde gerçekleşme ihtimalinin bulunduğunu söyledi. Bakan Yılmaz, ''OVP'de 2011 yılının ilk yarısında işsizlik oranı yüzde 10,5 olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir. Ancak üçüncü çeyrek verileri işsizlik oranını daha da düşük olacağını göstermektedir'' dedi. Aynı dönemler itibariyle istihdam oranı yüzde 40,2'den yüzde 45,2'ye toplam istihdamın ise 20,7 milyon kişiden 24,3 milyon kişiye yükseldiğini ifade ederek, ''Bu dönemde net olarak 3,6 milyon kişiye ilave istihdam sağlanmıştır'' diye konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24