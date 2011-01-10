-"OTELİN YIKILMASININ HÜKÜMETLE İLGİSİ YOK" KUDÜS (A.A) - 10.01.2010 - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, uzun bir süredir tartışma konusu olan, Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah mahallesindeki Çoban Oteli'nin, Yahudiler için konut yapılmak üzere yıkımına başlanmasının İsrail hükümetiyle bir ilgisi bulunmadığını, "buradaki faaliyetlerin, İsrail kanunları çerçevesinde özel kişiler tarafından yapıldığını" bildirdi. Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, İsrail devletinin, Yahudilere özel mülklerin satın alınması ile ilgili bir yasak uygulaması yönünde bir beklenti olmaması gerektiği, hiçbir demokratik hükümetin de Yahudilere böyle bir yasak getirmesinin söz konusu olmayacağı belirtildi. İsrail'in Arap vatandaşlarının da, Kudüs'ün Batı kesimindeki Yahudi mahallelerinde taşınmaz satın alıp kiralayabilecekleri vurgulanan açıklamada, Yahudiler'in de Arap nüfusun ağırlıklı olduğu mahallelerde taşınmazları alıp kiralayabilecekleri ifade edildi. Buldozerler, dün Şeyh Cerrah'taki Çoban otelinde yıkım çalışmalarına başlamışlar, bu ise uluslararası çapta İsrail'in kınanmasına neden olmuştu. Yahudi yerleşimciler için çalışan Amerikalı Yahudi işadamı Irvıng Moskowitz tarafından, 1885 yılında, Kudüs eski Müftüsü Hacı Emin El Hüseyin'in ailesinden satın alınan otelin yerinde konut yapımı planlanıyor. İlk kez bir buçuk yıl önce gündeme getirilen yeni inşaat planları, Netanyahu hükümeti ile ABD Başkanı Barack Obama arasındaki görüş ayrılıklarının ilk örneklerinden biri olmuştu.