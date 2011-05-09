-"ÖSYM'NİN DİLEKÇE İÇİN 5 LİRA ALMASI YASA DIŞI" ANKARA (A.A) - 09.05.2011 - Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkan Yardımcısı Ali Çetin, Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) puanlarının hatalı hesaplandığı gerekçesiyle yeniden hesaplanmasını isteyen adaylardan düzeltme talep dilekçesi için para alınmasının yasa dışı olduğunu savundu. Çetin, yazılı açıklamasında, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 4/A maddesinin ''ayıplı hizmeti'' düzenlediğini ifade ederek, bu maddeye göre, ''sağlayıcı (ÖSYM) tarafından bildirilen standardında veya kuralında tespit edilen nitelik veya niteliği etkileyen, niceliğine aykırı olan ya da tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren hizmetler, ayıplı hizmet olarak kabul edilir'' denildiğini anlattı. Söz konusu maddede, ayıplı hizmetin, ''ifa edildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde bu ayıbı sağlayıcıya bildirmekle yükümlü'' olunduğunu, ''sunulan hizmetin ayıplı olduğunun bilinmemesinin bu sorumluluğu ortadan kaldırmayacağı'', hizmet verenin ''tüketicinin bu talebi yerine getirmekle yükümlü'' olduğu ve tüketicinin, belirtilen şartlar çerçevesinde tazminat da isteyebileceğinin düzenlendiğini anlatan Çetin, şu görüşleri ifade etti: ''ÖSYM'nin yaptığı hizmete baktığımızda soruların şifreli olduğu ÖSYM başkanı tarafından da kabul edilmiştir. Yine şifreli sorulara verilen yanıtların da yanlış değerlendirildiği 20 binden fazla öğrencinin soru kağıtlarında doğrular yanlış-yanlışların doğru olarak değerlendirildiği ve yapılan müracaatlar üzerine bunların düzeltildiği ve sonuçların değiştiği de ortadır. Bu durumda verilen sınav yapma ve başarı belirleme hizmetin ayıplı olduğu çok açıktır. Ayıbın düzeltilmesi nedeniyle ÖSYM'nin düzeltme talep dilekçelerinde 5 lira alması yasa dışıdır.'' Alınan paraların öğrencilere iade edilmesi gerektiğini kaydeden Çetin, paranın iade edilmemesi durumunda her bir öğrencinin (tüketicinin) yaşları reşit olmayanların ise velisinin ilçelerindeki kaymakamlıkta bulunan İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetine müracaat ederek 5 lirayı ''ayıplı hizmet'' nedeniyle iade isteme hakları bulunduğunu anlattı. Yasanın aynı maddesinin ''ayıplı hizmet'' nedeniyle tüketicinin (öğrencinin) uğradığı zararları hizmet sağlayıcısından (ÖSYM) talep etme hakkı verdiğini de belirten Çetin, sınav sonuçlarının düzeltilmesi için dilekçe vermek üzere bulundukları şehirlerden Ankara'ya gelen kişilerden müracaatlar sonrasında ''ayıplı hizmet'' aldığı ortaya çıkan, bu nedenle sonuçları düzeltilenlerin belgelemek kaydıyla bu konudaki masraflarını ÖSYM'den isteme hakları olduğunu kaydetti. Çetin, bu durumdaki kişilerin, zararlarının ÖSYM tarafından karşılanması için yaşadıkları yerdeki Kaymakamlık bünyesindeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerine dilekçe ile başvurmaları gerektiğini, bu konuda yardım talep eden her bir tüketiciye ücretsiz olarak danışmanlık yapmaya hazır olduklarını ifade etti.